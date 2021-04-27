الإغاثة الزراعية توزع مدخلات انتاج لـ40 مزارع من جمعية بيت لقيا التعاونية الزراعية

وطن: وزعت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) مدخلات انتاج ل40 من أعضاء وعضوات جمعية بيت لقيا التعاونية الزراعية من خلال مشروع "استدامة ، عدالة ، تكافؤ ، استهلاك محلي ، استهلاك فلسطيني " المرحلة الثانية ، الذي يهدف لتعزيز أوضاع الجمعيات التعاونية و أعضاءها اقتصاديا .

حيث أشرف كل من مدير فرع رام الله لدى الإغاثة الزراعية محمود القاضي و المهندس عامر غانم على تسليم المدخلات و التأكد من الكميات و مطابقتها للمواصفات الفنية ، حيث شملت المعدات ( مقصات تقليم ، فؤوس ، مجارف ، مضخات رش مبيدات ، سمادات ، آلات قص عشب ، سماد عضوي ، مناشير ، شبك وقماش للبيوت البلاستيكية و محاريث آلية ) .

وتولي الإغاثة الزراعية أهمية كبيرة للقطاع التعاوني الفلسطيني ، حيث تعمل من خلال مشاريعها و انشطتها المختلفة على مساعدة الجمعيات التعاونية على تصويب أوضاعها ومساعدتها من خلال التدريبات المختلفة و المنح التي تتلقاها أو التي يتلقاها أعضائها بشكل فردي .

ويشمل مشروع " استدامة ، عدالة ، تكافؤ ، استهلاك محلي ، استهلاك فلسطيني – المرحلة الثالثة " على تدريبات إدارية ومتخصصة في مجالات التسويق ، حقوق الإنسان ، القيادة ، التغير المناخي والدعم النفسي ، بالإضافة لتنظيم معارض محلية و حملة للترويج للمنتج الوطني الفلسطيني و منتجات الفئات المستهدفة من المشروع.

يشار الى ان المشروع ممول من مقاطعة فالنسيا العظمى من خلال مؤسسة التنمية من أجل السلام ACPP والمنفذ من قبل الإغاثة الزراعية .