" جريمة المخدرات"

وطن: المخدرات من أخطر وأكبر المشاكل التي يعاني منها العالم بشكل عام والشعب الفلسطيني بشكل خاص، وبجانب هذه الظاهرة هناك آفة الاحتلال الذي لطالما وما زال يعمل ويسعى على تدمير الشعب الفلسطيني والعمل على تفكيك أي جانب يعمل على بناء وقيام دولة مستقلة حيث أنه من مقومات قيام أي دولة في العالم "وجود شعب"، ومن الأمور التي عمل عليها هذا الاحتلال تدمير عقل هذا الشعب وذلك من خلال تيسير وتسهيل وصول الشعب لهذه المخدرات بكافة وجميع وسائل الطرق.

وبسبب هذه المشكلة العظيمة التي نواجهها وخطورة المخدرات وأثرها الكبير على أبناء شعبنا، قد جرم التشريع الفلسطيني الاتجار فيها أو تعاطيها أو الترويج لها أو التعامل بها بأي وسيلة من الوسائل، وقد وضع العقوبة اللازمة لكل فعل يختص بها، وقد اتفقت جميع الدول بشكل عام على وضع العقوبات الشديدة والرادعة لمرتكبي جرائم المخدرات وتصل العقوبة إلى الإعدام في كثير من الدول.

والمخدرات "عبارة عن مجموعة من المركبات التي تعمل بشكل أساسي على فتور الجسم و إتلاف الجهاز العصبي وذهاب العقل وعدم اتزانه"، والدوام على تعاطيها يؤدي إلى ما يعرف بالإدمان، ويقصد به "الاستمرار على تعاطي المادة المخدرة ومحاولة الوصول والحصول عليها بأي طريقة كانت حتى يصل إلى مرحلة الإضراب العقلي والذهني المزمن"، والعمل على زيادة كمية الجرعة المتناولة يؤدي إلى سيطرة هذه المادة المخدرة بشكل كامل على عقل وجسم المتعاطي، مما يؤدي إلى دمار وفساد المجتمع وأبناءه.

من الأسباب التي تعرض الفرد لتناول هذه المخدرات أو الإقبال على تعاطيها:

 التفكك الأسري وبالتالي عدم وجود رقابة على أبناءها.

 غياب الوازع الديني، وبالتالي عدم الشعور برقابة الله سبحانه وتعالى.

 الثراء الفاحش وسوء استخدام المال دون وجود الرقابة أو الحساب.

 قلة فرص العمل والفراغ.

 الجهل والأمية

 التعرض لضغوط نفسية شديدة.

 الإصابة بمرض عقلي كالاكتئاب

 صحبة السوء المفسدة للأخلاق.

تتعدد أنواع المخدرات وأشكالها وبجميع أنواعها خطرة، منها ما هو طبيعي يحصل عليه عن طريق النباتات مثل الكوكايين والحشيش، ومنها ما هو صناعي يصنع في المعامل ويأخذ شكل الحبوب أو البودرة أو الأقراص مثل الهيروين وأيضاً الحبوب المخدرة.

وأوصي بضرورة وجود قانون خاص بجرائم مكافحة المخدرات يحتوي على عقوبات شديدة ورادعة لمرتكبي هذه الجرائم، كما وأنه من الضروري تواجد مصحات ومراكز طبية تعنى بمعالجة المتعاطين والتعامل معهم على أنهم مرضى وليسوا مجرمين.