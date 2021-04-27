مظاهرات تجوب عدة مدن في العراق احتجاجاً على حادثة حريق داخل مستشفى

وطن: شهدت، العاصمة العراقية مظاهرات على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب، ومطالبات باسقاط حكومة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء.

وشملت المظاهرات مدن عدة في العراق، وندد خلالها المشاركين بتردي الخدمات العامة.

يذكر أن حريق مستشفى ابن الخطيب لمرضى كورونا، نجم عن انفجار سببه "عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين اسطوانات الأوكسجين". وأسفر الانفجار عن وفاة أكثر من 80 شخصاً وإصابة أكثر من 40 آخرين.

المصدر: الميادين