ردا على شكوى "سري نسيبة" ضد "حسن خريشة " ... لجنة الانتخابات المركزية: لا مبرر لإحالة موضوع الشكوى إلى محكمة مختصة

وطن: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، ردا على الشكوى المقدمة بتاريخ 26-4-2021 من المشكتي عن قائمة "المستقبل" للانتخابات التشريعية، سري نسبيبة، ضد المشتكي عليه حسن خريشة رئيس قائمة وطن للمستقلين، بتهمة التشهير والقدح بالمرشحين والقوائم، أنها لا تجد ما يبرر إحالة موضوع الشكوى الى محكمة مختصة.

وكان المرشح في قائمة "المستقبل" د. سري نسيبة قد تقدم بشكوى لدى لجنة الانتخابات المركزية، مساء أمس الاثنين، ضد رئيس قائمة "كتلة وطن للمستقلين" د. حسن خريشة، بتهمه فيها التشهير والقدح خلال لقاء خاص قدمه الزميل معمر عرابي عبر شبكة وطن الإعلامية، للاطلاع على تفاصيل الشكوى: اضغط هنا

واستضافت شبكة وطن الإعلامية الثلاثاء الماضي (20/4/2021)، خريشة خلال حوار خاص حول العملية الانتخابية، اتهم فيه نسيبة بإسقاط حق العودة.. للاطلاع على حوار خريشة، اضغط هنا

وبدوره طالب رئيس قائمة "كتلة وطن للمستقلين" د. حسن خريشة، لجنة الانتخابات المركزية، برد الشكوى المقدمة من قبل المرشح الثاني في قائمة "المستقبل" د. سري نسيبة ضده بتهمة التشهير والقدح. اضغط هنا

وقال خريشة في رسالته للجنة الانتخابات وحصلت وطن نسخة عنها، الثلاثاء (27/4/2021)، "ألتمس رد هذه الشكوى وعدم قبولها شكلا وموضوعا"، للإطلاع على الرسالة، اضغط هنا