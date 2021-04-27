جولة جديدة من المباحثات حول الاتفاق النووي الإيراني في فيينا

وطن: جرت، اليوم الثلاثاء، جولة جديدة في فيينا، حول مباحثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

يشار إلى أن الاجتماع الذي يعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية والمديرين السياسيّين تشارك فيه كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وإيران، إضافة إلى ممثّل عن الاتحاد الأوروبي.

مندوب روسيا الدائم لدى المنظّمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، لم يستبعد أن تكون الجولة الجديدة أطول من السابقة، وقال إن المجتمعين سيبحثون بشأن إحياء الاتفاق النووي في إطار ثلاث فرق عمل.

وجاء الجولة استكمالاً لاجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. وقد صل وفد إيراني إلى فيينا أمس الإثنين، وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع له مع اقتصاديين الإثنين، إن طهران "تتفاوض بقوة في فيينا، والجميع بما فيهم الولايات المتحدة يتحدث عن ضرورة رفع العقوبات عن إيران".

وأضاف الرئيس الإيراني أن "التطور الحاصل في المباحثات ملموسة، ونحن نعيش فترة زمنية مهمة".

وكان المساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنريكي مور أكد، خلال الشهر الجاري، أن نتائج المفاوضات المكثفة في فيينا تشير إلى حصول تقدم.

وفي السياق، أكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أمس، موقف بلاده بضرورة رفع إجراءات الحظر "دفعة واحدة وليس بصورة تدريجية وفق مبدأ الخطوة خطوة".

وأشار إلى أنه "لا حديث الآن حول مشاركة الوزراء في مفاوضات فيينا"، موضحاً أن المفاوضات "لا تمضي إلى الأمام سريعاً نظراً لوجود خلافات جادة قائمة في الوقت الحاضر حول بعض القضايا".