لجنة الانتخابات المركزية: اللجنة لها الحق في وقف بث الإعلام الرسمي لأي مواد إعلامية تتضمن دعاية انتخابية لجهة محددة

وطن: عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان جلسة استماع حول حيادية الإعلام الرسمي وقت الدعاية الانتخابية في قطاع غزة، وذلك بمشاركة لجنة الانتخابات المركزية ومكتب الإعلام الحكومي في القطاع.

استهلت الجلسة بتأكيد ائتلاف أمان على أهمية التزام إعلام الدولة، والإعلام المموّل من الخزينة العامة بمعايير النزاهة والحيادية والعدالة وتكافؤ الفرص في التغطية الإعلامية لكافة القوائم المرشحة إبان مرحلة الدعاية الانتخابية، وشدد بدوره على أهمية وضرورة عدم استخدام موارد الدولة اللوجستية والبشرية لصالح أي قائمة انتخابية.

لكافة المرشحين الحق في ممارسة الدعاية الانتخابية شرط أن يضبطها القانون

وقد أكد جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، على أن مرحلة الدعاية الانتخابية تعتبر أهم مراحل التحضير للانتخابات، وأن اللجنة تعمل بكل جهد على تنفيذ الجدول الزمني الخاص بالتحضير للانتخابات على أكمل وجه، بالرغم من التخوف من احتمالية تأجيلها.

وقد أشار الخالدي الى أن الدعاية الانتخابية حقّ قانوني لكافة المرشحين، يكون مسقوف المدة، ويمكن ممارسته بكامل الحرية شرط أن يضبطه القانون، مؤكداً أن الفترة الزمنية للدعاية تبدأ في 30 نيسان/ابريل وتنتهي يوم 20 أيار/ مايو، وتكون ملزمة بالإجراءات التي وضعتها لجنة الانتخابات، موضحاً أن أهم الضوابط تتمثل في عدم التأثير على الناخبين، وعدم استخدام الأماكن العامة، إضافة الى عدم تجاوز سقف الدعاية الانتخابية التمويلي مليون دولار، وأن تكون مصادر التمويل محلية، بدون تدخل جهات أجنبية.

لجنة الانتخابات المركزية توقع اتفاقية مع الإعلام الرسمي لضمان إلزامه بمواد القانون ومبادئ الحياد

وقد أعلن الخالدي في الجلسة، أن لجنة الانتخابات المركزية قد وقعت اتفاقية مع الإعلام الرسمي، لضمان إلزامه بمواد القانون ومبادئ الحياد، منوّهاً أن اللجنة لها الحق في وقف بث الإعلام الرسمي لأي برامج أو مواد إعلامية تتضمن دعاية انتخابية لجهة محددة، إذ تعتبر اللجنة هي المرجعية الوحيدة والرسمية للأخبار المرتبطة بالانتخابات، وعلى الإعلام الرسمي تغطية أنشطة اللجنة أثناء إدارة العملية الانتخابية. وقد أعلن الخالدي أيضا أن لجنة الانتخابات تعد مع الإعلام الرسمي برامج توعوية وتثقيفية خاصة بالانتخابات، وتشجع بدورها كل قائمة على بث إعلان مجاني في الإعلام الرسمي، كما أنها تقوم بإعداد برنامج زمني للإعلام الحر لتغطية الانتخابات.

توقيع المؤسسات الإعلامية في القطاع على ميثاق الشرف لتهيئة المناخ الإعلامي المعزز لنزاهة الانتخابات

فيما أكد رئيس مكتب الإعلام الحكومي بغزة، سلامة معروف، التزام مكتب الإعلام الحكومي بكل أحكام القانون الخاص بالعملية الانتخابية، مشيراً أنه قد تم إصدار وتعميم قرار إداري يلزم بمبادئ وضمانات النزاهة في تغطية الانتخابات على وسائل الاعلام الرسمية الحكومية، وذلك لتهيئة البيئة والمناخ الإعلامي المعزز لنزاهة الانتخابات.

وأكمل معروف حول إعداد مكتب الإعلام الحكومي ميثاق شرف إعلامي، تم التوافق عليه والإعلان عنه بحضور لجنة الانتخابات المركزية، ونقاشه مع المؤسسات الإعلامية في القطاع التي وقعت عليه بعدها، مؤكدة على التزامها بما جاء فيه من مبادئ والتزامات ومحظورات.

فيما أجمع المشاركون في الورشة على أهمية التفات لجنة الانتخابات المركزية وأهمية رقابتها على الإعلام الرقمي ومنصات التواصل المجتمعية، كونها أكثر القنوات تأثيرا على آراء المواطنين.