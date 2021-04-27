"فريق أوروبا" يطلع على آخر التطورات في القدس المحتلة ويزور مؤسسات وعائلات مقدسية مهددة بهدم منازلها

وطن: في أعقاب "هبة القدس" الأخيرة والمواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال في باب العامود، والتي أسفرت عن إصابة واعتقال عشرات المقدسيين، زار رؤساء التعاون للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في القدس المحتلة ورام الله عدة أحياء في القدس المحتلة حيث تم إطلاعهم على الوضع القائم والتطورات الأخيرة من قبل شركاء الاتحاد الأوروبي ونظراؤهم الفلسطينيون.

والتقى الوفد مع عائلات فلسطينية تواجه عمليات إخلاء وهدم في القدس المحتلة، وطلاب ومدرسين في مدارس في البلدة القديمة، وأصحاب مشاريع صغيرة تستفيد من دعم الاتحاد الأوروبي.

وذكر الاتحاد الأوروبي هذه الزيارة تؤكد الالتزام القوي لأعضاء فريق أوروبا تجاه الفلسطينيين في القدس المحتلة، وتوجه رسالة أمل ودعم وسط واقع متزايد التوتر للفلسطينيين في مدينتهم.

وقد أتاحت زيارة رؤساء التعاون للاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله اليوم الفرصة لتقييم المشاريع القائمة والاجتماع بالمستفيدين والتعرف على التحديات الحالية، لا سيما في ظل جائحة كوفيد -19 وآخر التطورات السياسية.

والتقى الوفد خلال الزيارة بعائلة فلسطينية في العيساوية تواجه تهديدا وشيكا بهدم المنزل وتفريق العائلة بسبب رفض الاحتلال طلب الإقامة.

وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه بالتعاون مع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان المجتمعات المهمشة والحالات الفردية على حد سواء.

وذكر أن قدم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان دراسة حول العيساوية بعنوان "روايات العزلة المستمرة والانفصال والانتهاكات" لوضع الحالات في الصورة الأكبر، حيث شرحت الدراسة التهديدات التي تستهدف المقدسيين الفلسطينيين نتيجة "الخطة الهيكلية" للعيساوية التي أعدتها السلطات الإسرائيلية.

كما زار رؤساء التعاون مدرستين في البلدة القديمة، حيث ناقشا الوضع الراهن لقطاع التعليم في القدس المحتلة. واطلع الوفد على الأعمال الجارية في تجديد مباني المدارس القديمة، مثل مدرسة الوفاق، بهدف تعزيز قدرة مدارس القدس المحتلة على الصمود. بالإضافة إلى ذلك، ناقش رؤساء التعاون مع الخبراء تحديات التعلم عن بعد وتأثيرها على التعليم الشامل. والتقى الوفد أيضا بمدير مديرية التربية والتعليم الفلسطينية في القدس المحتلة والذي أطلعهم على التحديات التي تواجه نظام التعليم والعاملين في مجال التعليم في القدس المحتلة، لا سيما بعد إغلاق المديرية من قبل سلطات الاحتلال.

وكانت المحطة الأخيرة للوفد عبارة عن لقاء فريق مؤسسة فلسطين للتنمية حيث اطَّلَع الوفد على تأثير جائحة كوفيد-19 على المشاريع الصغيرة و متناهية الصغر والمتوسطة والقطاع الخاص في القدس المحتلة. ثم قدمت مؤسسة فلسطين للتنمية معلومات عن المنح المتوفرة لتنمية القطاع الخاص في القدس وأثره على تعزيز المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وقد عمل الفريق على تحسين مهارات المشاريع الصغيرة و متناهية الصغر والمتوسطة ومهنيتها، ونموذج أعمالها، وبالتالي نشاطها التجاري.

وأشار إلى أن 49 شركة تلقت منحا استثمارية منذ عام 2018. وقد تم توفير أكثر من 410 فرصة عمل أو استدامتها من خلال هذا المشروع. وعلى الرغم من هشاشة القطاع الخاص في القدس الشرقية، يهدف هذا المشروع إلى تقديم منح استثمارية لما لا يقل عن 50 شركة بحلول نهاية آب 2021.

ويقدم الاتحاد الأوروبي حوالي 12 مليون يورو سنويا لدعم الفلسطينيين في القدس المحتلة من خلال برنامج "القدس الشرقية". ويهدف هذا البرنامج إلى "الحفاظ على حل الدولتين حيث تكون القدس عاصمة للدولتين وأيضا دعم قدرة الفلسطينيين على الصمود وتعزيز الهوية الثقافية للمدينة". وتوجه المساعدة بشكل رئيسي من خلال المنح المباشرة للمنظمات غير الحكومية أو من خلال الشراكة مع هيئات الأمم المتحدة و/أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وذكر الاتحاد أنه يتم تنسيق المشاريع مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمتواجدة في القدس المحتلة ورام الله من خلال فريق العمل غير الرسمي المعني بالقدس (برئاسة مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس). وبموجب الاستراتيجية المشتركة للاتحاد الأوروبي لدعم فلسطين 2017-2020، سيمضي الاتحاد الأوروبي قدما في التنفيذ المشترك مع الدول الأعضاء لدعم بعض القطاعات ذات الأولوية في القدس المحتلة حيث تكون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إما في المقدمة أو مهتمة بتنسيق دعمها لهذه القطاعات.