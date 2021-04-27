قائمة المبادرة الوطنية ترفض تأجيل أو الغاء الانتخابات وتدعو الى فرضها في القدس رغم انف الاحتلال

وطن: أعلنت قائمة المبادرة الوطنية الفلسطينية " للتغيير و إنهاء الانقسام" رفضها تأجيل أو إلغاء الانتخابات الفلسطينية كما أكدت رفضها لقرار الاحتلال منع الانتخابات في القدس ورفضها المطلق لاستثناء القدس من الانتخابات الفلسطينية.

ودعت إلى إجراء الانتخابات في القدس كمعركة مقاومة شعبية من حي الى حي ومن شارع الى شارع، وأكدت ما أثبته شبان القدس أن بمقدورنا كسر قرارات الاحتلال بمقاومتها وفرض الانتخابات في القدس رغم أنف الاحتلال.