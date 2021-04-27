الصالحي: شعبنا ماض في مواجهة عنصرية الاحتلال والتي لم تعد خافية على احد

وطن: قال بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان "تنامي المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وهبة القدس وباب العامود اضافت ثقلا نوعيا للحالة الكفاحية المتواصلة في ارجاء الضفة الغربية ضد الاستيطان والتوسع والانتهاكات اليومية للاحتلال ، وهي حالة تترافق مع تنامي حركة التضامن الدولي والمقاطعة لدولة الاحتلال ، كما انها تسند ضرورة الاسراع في فتح تحقيق الجنائية الدولية حول جرائم الحرب الصهيونية".

وأضاف الصالحي في بيان له، الثلاثاء (27/4/2021) ان كل ذلك يؤكد الحاجة لتعميق هذا المسار وطنيا بالإسراع في اطلاق القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية ودوليا بتوحيد جهود كافة القوى لتعزيز حركات التضامن الدولي مع شعبنا الفلسطيني.

وأكد أن قوى العالم الحي تشهد تحولا هاما في الموقف من الاحتلال الذي يتجلى ارتباطه بالعنصرية، ويمثل تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش تطورا لافتا باتجاه ادانة دولة الاحتلال بممارسة التمييز العنصري وهو الامر الذي استخلصه سياسيون وحقوقيون اخرون تعاملوا مع القضية الفلسطينية.

وأوضح أن هذه التطورات التي تلحظ تنامي العنصرية والتطرف لدى دولة الاحتلال بالتوازي مع المأزق السياسي الذي تعيشه هذه الدولة، انما توفر فرصة هامة لتوحيد نضال شعبنا وقواه الحية باتجاه القضية المركزية بإنهاء الاحتلال وتدعيم مختلف اشكال المبادرات الشعبية في هذا الاتجاه وتعزيزها على الصعيدين الكفاحي والسياسي الدبلوماسي.