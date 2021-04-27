محكمة الاحتلال تصدر أمر اعتقال إداري بحق القاصر محمد منصور من جنين

وطن: اصدرت محكمة الاحتلال، الثلاثاء، قراراً بالاعتقال الإداري لستة أشهر بحق القاصر محمد غسان منصور (18 عاماً) من جنين.

وأفادت الهيئة، أن مدة الاعتقال الإداري الصادرة بحق منصور تبدأ من تاريخ 22.4.2021 وحتى 8.10.2021.

وأكدت الهيئة، أن "حكومة الاحتلال تنتهج سياسة العنف والتنكيل بالأطفال الفلسطينيين وكذلك التمييز العنصري ضدهم؛ فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة"

وأضافت أن حكومة الاحتلال " تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاماً، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاماً".

وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت دولة الاحتلال أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية، تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصاً الأمر العسكري 132، الذي يسمح لدولة الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما، وكذلك زجهم بالسجون بلا تهم واضحة بذريعة الملف السري أو ما يعرف "بالاعتقال الإداري".