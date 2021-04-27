حالة الطقس: أجواء ربيعية تسبق الموجة الحارة الخميس

وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية أن تبقى الاجواء باردة نسبيا وربيعية الطابع، بحيث تبقى الحرارة حول المعدلات السنوية العامة أو أقل بقليل. وتسود أجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية مع رياح نشطة.

ومن المتوقع أن تبقى الأجواء باردة نسبيا في المناطق الجبلية ودافئة في المناطق السهلية والساحلية ودافئة ومعتدلة جداً وصيفية الطابع في الأغوار.

اليوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية بقليل. وتسود أجواء باردة نسبيا في ساعات الصباح الباكر في الجبال، وخلال ساعات النهار تسود أجواء معتدلة الى مائلة للبرودة خصوصاً في الجبال، مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء. وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة مجددا لتصبح الأجواء باردة نسبيا بشكل عام، وتكون الرياح جنوبية غربية.

بينما في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 2-3 درجات. وتسود أجواء مائلة للبرودة في ساعات الصباح الباكر، ثم ترتفع درجات الحرارة سريعا في ساعات الصباح المتأخر. وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبيا خصوصا في المناطق السهلية والساحلية. وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة وتصبح الأجواء معتدلة بشكل عام ومائلة للبرودة في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 5-7 درجات. وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهارا. وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

وفي يوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 6-8 درجات. وتسود أجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام في معظم المناطق نهارا. وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح شمالية غربية.