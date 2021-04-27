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إقتصاد وأعمال
حسن خريشة يطالب لجنة الانتخابات برد شكوى سري نسيبة التي اتهمه فيها بالتشهير والقدح عبر "وطن"
بالفيديو | سري نسيبة يتقدم بشكوى لدى لجنة الانتخابات ضد حسن خريشة يتهمه فيها بالتشهير والقدح خلال لقاء خاص عبر "وطن"
مرشّحون لانتخابات التشريعي : التحدّي الأكبر الذي يواجه المجتمع هو غياب الثقافة السياسية وثقافتي الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة
أسعار صرف العملات
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مقدسيون يفشلون محاولة مستوطن اختطاف طفل من العيسوية
مدينة دندي البريطانية تعترف بدولة فلسطين بالأغلبية من أعضاء المجلس البلدي
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غزة.. تسجيل 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية
هل عرفتم يوما رجب، حامل صندوق العجب؟
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الاحتلال يعتقل الشاب محمد سمرين من بيت حنينا
إعلام الاحتلال: الرئيس عباس يقرر إرسال حسين الشيخ لقطر للقاء المسؤولين القطريين لإقناع حماس بعد تصعيد الأوضاع إذا تأجلت الانتخابات
الاحتلال يغلق باب حطة بالقدس ويعتقل 3 شبان
قائمة حماس "القدس موعدنا" تعلن رفضها تأجيل أو إلغاء الانتخابات، وتدعو لتحويلها لمعركة شعبية مع الاحتلال في القدس
أسعار صرف العملات
27.04.2021
07:08 AM
وطن
: جاءت اسعار العملات لليوم الثلاثاء كما يأتي:
الدولار:3.23
الدينار:4.56
اليورو:3.90
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