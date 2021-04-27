أسعار صرف العملات

مجلس المنظمات يطالب وزير التعليم العالي بالتدخل للضغط على إدارة جامعة القدس لإلغاء قرارها بفصل 3 أكا ...

قوائم انتخابية تؤكد على أهمية إجراء الانتخابات بالقدس، وتتفق على خطوات جماعية للتصدي لخطر تأجيلها