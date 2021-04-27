حسن خريشة يطالب لجنة الانتخابات برد شكوى سري نسيبة التي اتهمه فيها بالتشهير والقدح عبر "وطن"

وطن: طالب رئيس قائمة "كتلة وطن للمستقلين" د. حسن خريشة، لجنة الانتخابات المركزية، برد الشكوى المقدمة من قبل المرشح الثاني في قائمة "المستقبل" د. سري نسيبة ضده بتهمة التشهير والقدح خلال لقاء خاص قدمه الزميل معمر عرابي عبر شبكة وطن الإعلامية.

وكان نسيبة تقدم الاثنين (26/4/2021) بشكوى لدى لجنة الانتخابات المركزية، ضد خريشة، يتهمه فيها التشهير والقدح عبر شبكة وطن الإعلامية. للاطلاع على تفاصيل الشكوى، اضغط هنا

واستضافت شبكة وطن الإعلامية الثلاثاء الماضي (20/4/2021)، خريشة خلال حوار خاص حول العملية الانتخابية، اتهم فيه نسيبة بإسقاط حق العودة.. للاطلاع على حوار خريشة، اضغط هنا

وقال خريشة في رسالته للجنة الانتخابات وحصلت وطن نسخة عنها، الثلاثاء (27/4/2021)، "ألتمس رد هذه الشكوى وعدم قبولها شكلا وموضوعا".

وجاء في نص الشكوى: نهديكم أطيب التحيات، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علما بأن الشكوى المذكورة واجبة الرد وعدم القبول من جهتكم لعدة أسباب قانونية وواقعية، توردها أدناه:

أولا من حيث الشكل،،

1- أن الشكوى غير مقبولة شكلا لكونها قدمت خارج المهل والمدد القانونية المضروبة في القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007، بشأن الانتخابات العامة.

2- الشكوى مردودة شكلا لكونها قدمت ممن لا يملك حق تقديمها باعتبارها شكوى شخصية وليست من الجرائم الانتخابية الواردة في الباب الثاني عشر من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007، بشأن الانتخابات العامة، ولا تنطبق عليها أحكام المادة 66 من القرار بقانون المذكورة.

3- الشكوى مردودة شكلا لكونها قدمت الى جهة لا تملك حق تلقي الشكاوى المتعلقة بموضوع ونوعية هذه الشكوى.

ثانيا من حيث الموضوع،،

بالتناوب ومع تمسكي بالدفوع الشكلية الواردة في البنود أعلاه أبدي لكم ما يلي:

1- إن ما ورد في مقابلتي على وكالة وطن، لا يشكل أي مخالفة لأحكام المادة 66 من القرار بقانون رقم (1) 2007 بشأن الانتخابات العامة، لا يعتبر تشهيرا بأي جهة كانت لكونه تناول معلومات عامة معروفة للجمهور حول المواقف السياسية المنشورة والمعلنة للمشتكي سري نسيبة.

2- ان ما ورد في مقابلتي على وكالة وطن يعتبر من باب النقد الوطني المباح للمواقف السياسية للمرشحين وهو مقبول وواجب في إطار تحقيق المصلحة الوطنية العامة ولا يشكل اي خرق للقوانين النافذة، وهو يشكل في جوهره ممارسة سياسية في إطار الخوار والنقاش العام الحر والمفتوح لتمكين الرأي العام الفلسطيني من المشاركة في تلقي الآراء والوصول للمعلومات، باعتبار ذلك حقا دستوريا مفكولا وفقا لأحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003، ووفقا للمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها دولة فلسطين.

3- إن ما ورد في مقابلتي على وكالة وطن، قد جاء صريحا لما أنبأ عنه موقف المشتكي سري نسيبة الوارد في ما يعرف بمبادرة (سري نسيبة وعامي أيالون لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إعلان مبادئ-أثينا 9/6/2002) المرفق صورة عنه بهذا الرد والذي تضمن في البند الرابع منه عودة اللاجئين الى الدولة الفلسطينية المقامة على أراضي 1967 وليس أراضي فلسطين التاريخية قبل نكبة 1948، وهذا الموقف يخالف صراحة حق اللاجئين في العودة ويخالف الثوابت الوطنية الفلسطينية ومقررات الشرعية الدولية المتواترة.

4- إن الشكوى قد ورد فيها مغالطات وتحميل للعبارات الواردة فيها ما لا تحتمل وتقويل لي ما لم أقل في محاولة لتضليل اللجنة لمحترمة وجر النقاش الوطني الحر إلى مربع التجريم والمخالفة خلافا للحقيقة.

الطلب: للأسباب المذكورة أعلاه، ولما ترونه مناسبا، ألتمس رد هذه الشكوى وعدم قبولها شكلا وموضوعا.

فيما يلي صورة عن رسالة خريشة للجنة الانتخابات: