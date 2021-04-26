الاحتلال يصدر أمر اعتقال إداري جديد بحق الأسير أبو عيشة

وطن: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمرًا اعتقاليًا إداريًّا جديدًا بحقّ الأسير محمد أبو عيشة (59 عامًا) من الخليل، لمدة ستة شهور، وهو الأمر الإداريّ الثاني الذي يصدر بحقّه منذ اعتقاله في شهر تشرين الأول العام الماضي.

وقال نادي الأسير، إنّ الاحتلال يُصر على اعتقال الأسير أبو عيشة إداريّا رغم ما يعانيه من وضع صحي صعب يتدهور باستمرار.

وبيّن النادي أنّ أبو عيشة أُصيب مطلع العام الجاري بفيروس كورونا في سجن "النقب"، ويعاني منذ إصابته من مضاعفات صحية، علمًا أنه يُعاني من مرض السكري بشكل مزمن، والضغط، ومشاكل في الأعصاب، والكلى، ومؤخرًا بدأ يعاني من أزمة في الصدر، وأوجاع في المفاصل والعضلات.

يُشار إلى أنّه الأسير أبو عيشة أمضى عدّة سنوات في سجون الاحتلال، جُلها رهنّ الاعتقال الإداريّ، وهو متزوج وأب لسبعة من الأبناء.