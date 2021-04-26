دعوة للاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة إسنادا للصحفي الأسير علاء الريماوي

وطن: تنظم هيئة الأسرى ونادي الأسير والقوى الوطنية والإسلامية وصحفيون، اعتصاما في البيرة، اسنادا للأسير الصحفي علاء الريماوي المضرب عن الطعام لليوم السادس ولبقية الأسرى في سجون الاحتلال.

وسينظم الاعتصام الثلاثاء (27/4/2021) الساعة 11 صباحا أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة البيرة.

ودعت عائلة الريماوي، المواطنين والصحفيين ومناصري قضيته للمشاركة الواسعة في الاعتصام.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر الأربعاء الماضي، الزميل الصحفي علاء الريماوي من منزله في رام الله.

وقالت عائلته عقب اعتقاله، إن علاء أبلغ زوجته لحظة اعتقاله أنه سيعلن الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقاله من قبل قوات الاحتلال على خلفية عمله الصحفي.

وقضت محكمة الاحتلال العسكرية بتحويل الصحفي والأسير الريماوي للاعتقال الإداري لمدة 3 شهور.

وتعرض الريماوي سابقاً لعدة اعتقالات من جانب قوات الاحتلال، وفي تموز/ يوليو 2018 اعتقل الريماوي، وأفرج عنه حينها بشرط منعه من العمل الصحفي لمدة شهرين وعدم مغادرة سكنه.