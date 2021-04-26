غزة.. تسجيل 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية، ليكون العدد الكلي للاصابات 1038 إصابة بعد فحص 3284 عينة بنسبة إصابة 32%.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة في قطاع غزّة أعلنت، صباح اليوم، عن "تسجيل 9 حالات وفاة بفيروس كورونا، وتسجيل 591 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ولفتت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنّ "هذه الأعداد جاءت بعد إجراء 1669 فحصًا مخبريًا"، مُعلنةً "تعافي 1350 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا".

وبيّنت الوزارة أنّ "الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 97849 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة بلغ 15543 حالة، وإجمالي المتعافين بلغ 81449 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 857 حالة وفاة".

كما أشارت الوزارة إلى أنّ "إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 380 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 280 حالة".

وبشأن التطعيمات، أوضحت الصحة أنّ "إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 110400 جرعة وهي تكفي 55200 شخص، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 35786 شخصًا"