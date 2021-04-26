هل عرفتم يوما رجب، حامل صندوق العجب؟

كتب: نبيل عبد المصري

كان رجب بالماضي ليس فقط مهرجا أو راويا أو يمتهنها طلب للرزق بل كان رجب واعظا وشاعرا ومؤلفا وتارة كان ذلك الرجل يحمل صندوقا مزركشا ومغطى بالصور يحمل رجب الصندوق فوق مثمنه وعلى كتفه حمالة وبيده مقعد ويدخل إلى القرية بالأعياد والأفراح وبنهاية موسم الحصاد يضع رجب الصندوق فوق الحمالة ويضع مقعد أمام العدسات المثبتة بالصندوق وعلى جانب الصندوق دولاب يتفحص رجب الصندوق وعمله وكان يغني

اجى رجب؟؟؟( عمي تفرج يا سلام على عجايب الزمان) وليش ما تجي وتشوف بالتمام" وعلى المكشوف وعمي تفرج يا سلام على بنت الملك والسلطان إلي على ريش النعام بتنام وسريرها مرصع بالياقوت والمرجان غير الذهب والألماس كمان. يلا يا شطار أجى رجب بالقصص والإخبار وعمي تفرج يا سلام على عجايب الزمان شوف على بابا والأربعين حرامي وشوفوا الشاطر حسن كيف لما شاف بنت السلطان طار عقله وانقره.... شوف الفقير وكيف أحواله عم بتصير...شوف أحوالك بالتمام؟؟؟؟ شوف قدامك عوالله. وشوف قدامك غرايب... يا حبيبي لو بتشوف أحوالك على المكشوف "الدنيا صندوق فرجه ولا تغرك البهجة والله ..والله من يوم ما خلقت عوجى " ولا تبكي عليها وتنوح. تعج الساحة بالأطفال ورجب ينادي "عمي تفرج يا سلام بقرش بتتفرج وأنت جالس والبيضة والرغيف وأنت واقف ويلا قبل ما يدور الدولاب ينصهر رجب والصندوق في عمل فني ملتزم يدافع عن الفقراء والمظلومين الدولاب يدور والحكاية تتبعها مشهدا ورواية وبين قصة عنترة والزير سالم يغرس بالأطفال مفاهيم إنسانية وقيم اجتماعية بين الرجولة والشهامة والكرم والتعاون يلخص المشهد والحكاية.

وبين حلم اليقظة دار دولاب في راسي والتلفاز بنشرته الإخبارية يركز على اجتماعات الأمناء العامين للفصائل والتنظيمات والأحزاب الفلسطينية تحت عنوان المصالحة وعن الوساطة وتنقلهم بين العواصم أما الخبر الثاني وحشية المستوطنين والاعتدات المستمرة حرق اشجار الزيتون في حواره ويعتدون بالضرب على مواطن " قوات الاحتلال تقتحم العيساوية وتعتقل أربعة شبان ,القوات الإسرائيلية تهدم بيوت زراعية قرار بهدم عشرة منازل في سلوان ,والاستيلاء على المنازل

الوساطة العربية مصر وتركيا وقطر تقارب في وجهات النظر والاتفاق على آلية الحل واحد المسولين الفلسطينيين يؤكد ويشيد بالمواقف الايجابية وان الطريق للمشاركة في انتخابات تشريعية وانتخاب رئاسية تتابع أم توالي المهم إن آلية الحل للمصالحة الانتخابات, ورجب يصرخ بأعلى صوته عمي تفرج يا سلام على مصالحة آخر زمان هلي فرقهم أمس جمعهم اليوم إخوة واختلفوا, ولا تستغرب ولا تستعجب الصين وتنزانيا وجدوا الحل قبلهم, والمحطات والشاشات بتحكي عن الانتخابات ومسئول الأمن الصهيوني في زيارة للآمرات العربية والسودان وتجدد القصف على صنعاء, والعراق, الإسرائيليون يبحثون ويناقشون مشروع السكة الحديدي بين حيفا والرياض لتسهيل تجارة الترانزيت وعلى حين غرة تقفز إلى الذاكرة مسرحية دريد لحام كأسك يا وطن لتقف عند مشهد المكالمة الهاتفية مع والده الشهيد الذي ضحى واستشهد في سبيل الوطن وكيف يجيب دريد ويعتصره الألم والحسرة وكان سكران هروبا من الواقع وعندما سأله عن الصهاينة وفلسطين أعلن باكيا بأنها أصبحت قطر شقيق,وان العرب صاروا عربين، عرضت في عام 1979م وقد شخصت الوضع العربي الراهن الحاصل في 2021م فهل الانتخابات التشريعية والرئاسية, تؤدي للمصالحة , سؤال يطرح نفسه, قالوا بان التاريخ يعيد نفسه فتجربة انتخابات عام 2006 جسدت مأساة عانى منها شعبنا على مدار خمسة عشر عاما من الصراع الثقافي والتعبئة والحصار وما أنتجته انتخابات 2006م من اقتتال وانقسام وأصبحت غزه حكومة والضفة حكومة لا زالت عالقة بذهن وعقلية المواطن الفلسطيني حكومتين ودولتين وصراع لا زال المواطن يدفع ضريبته الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وعودة على ذي بدء فان (السلطة الوطنية )كمفهوم نتج عن اتفاقية أوسلو والموقع عليها بين منظمة التحرير الفلسطينية والاسرائيلين والتي سميت( هيئة الحكم الذاتي المؤقتة)و تأسست في 1994 بموجب هذه الاتفاقية (مؤقتة مدتها خمسة سنوات) وكافة القوى تعي جيدا كافة بنود وبرتوكول الاتفاق وخاصة موضوع السيطرة الأمنية والإدارية والتي شكلت 61%من مساحة الضفة الغربية والصلاحيات والمسؤوليات التي تتعلق بالأراضي باستثناء(القدس ,المستوطنات,الحدود,المياه,اللاجئين والأغوار) والتي يتم التفاوض بين مزدوجين عليه في الوضع النهائي, علما بان واجبها المحافظة على بنود أوسلو وأهمها الجانب الأمني والسؤال الذي يطرح نفسه هل الانتخابات تحت مظلة أوسلو والتي حددت خمسة سنوات مؤقتة ولم تنتهي بعد تسعة وعشرون عاما من المماطلة والتسويف وعدم الالتزام ببند واحد من الاتفاق وعلى العكس من ذلك أعلن عن ضم القدس والغور وتوسع الاستيطان والبؤر الاستيطانية وإقامة جدار الفصل العنصري الذي جزء المجزئ وابتلع مساحات جديدة من الأراضي ناهيك عن الاغتيالات والتصفيات الجسدية والاعتقالات واعتقال العديد من أعضاء المجلس التشريعي ونهب عائدات الضرائب لم أجد نفسي إلا مرددا ما غناه لطفي بشناق (إنا مواطن وحاير وانتظر منكم جواب " ما أخاف الفقر لكن كل خوفي ... من الضباب ومن غياب الوعي عنكم....أنا حلمي بس كلمة أن يضل عندي وطن...أنت أجمل..أنت اغلي..أنت أعظم من الكراسي..خذوا المناصب والمكاسب بس خلوا لي الوطن...كم أخاف الغياب .

اسمحوا لي بالتذكير لبعض بنود اسلوا حيث ينص الاتفاق على تقسيم أراضي الضفة الغربية وساكنيها في البلدات والقرى والمدن إلى ثلاثة مناطق ا,ب,ج وتكون المنطقة(ا)والتي تعادل مساحتها18% من مساحة الضفة الغربية خاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية امنيا وإداريا علما بان الاختراقات والتجاوزات على الأراضي والممتلكات والاعتقالات وهدم المنازل من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

المنطقة(ب) بي وتشكل التجمعات السكانية في القرى والبلدات وتخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وامنيا للاسرائيلين وتعادل مساحتها21% علما بان المنطقتين (ا) و(ب) متقطعة الاوصال بهدف تسهيل عملية الحصار وتقيد الخروج والدخول والتنقل.

المنطقة(ج) سي متلاصقة وغير مقطعة وتحت السيرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية وتشكل 61% من مساحة الضفة الغربية.

وهناك اتفاق الخليل الذي تم الاتفاق عليه عام 1997 في كانون الثاني حيث تم تقسيمها إلى (اتش1 واتش2) وبخصوص اتش 1والذي يسكنه حوالي(115000)ألف نسمة فيخضع للسيطرة الفلسطينية ويشكل حوالي 80%من المساحة أما اتش2 ويسكن فيه حوالي (35000)فلسطيني و(500)مستوطن إسرائيلي فهي تحت السيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية

المصالحة والانتخابات مطلب وطني فلسطيني في ظل الظروف الراهنة كما ترى العديد من الفصائل والأحزاب الفلسطينية لإنهاء الانقسام كمصلحة فلسطينية بالدرجة الأولى في تطوير الأداء السياسي على الصعيدين العربي والدولي.ولكن البرنامج والمخطط الامروصهيوني بالمنطقة بعد استنزاف كافة الخطط والبرامج العسكرية بالدرجة الأولى والسياسية بالدرجة الثانية إن أربعة عشر عاما من الحصار العسكري والاقتصادي والسياسي كان الهدف الأساسي منه إخماد البندقية المقاومة والروح الكفاحية فالغارات الجوية والمعارك والاغتيالات وضرب البنية التحتية وتدمير المنازل وانعدام الأمن الاجتماعي,الأمن الغذائي,الأمن الصحي والأمن الثقافي لم يزعزع ولم يثني عزيمة التنظيمات عن الدور الكفاحي من خلال الحاضنة الجماهيرية وكما أعلن مستشار الأمن القومي في محاضرة إمام قيادات الجيش الإسرائيلي تحت عنوان الحرب الخامسة والحرب السادسة والتي لم تعتمد على الجيوش او الحرب الكلاسيكية بل أقامت دويلات ضعيفة ومنهكة وتوجد بداخلها جماعات تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار بهدف سحب البساط من تحت أرجل المقاومين وبالضرورة التخلص من الأسلحة والقوى العسكرية في ظل العوز والفقر والجوع.

والهدف الثاني إخراج القوى الوطنية من دائرة الصراع والزج بها في عملية التحرر الديمقراطي قبل انجاز المهمة الوطنية وإبعادها عن محور الممانعة والمقاومة وإغلاق الجبهة الجنوبية والتفرغ للقضاء على سوريا وحزب الله وهذا السيناريو المعد للمنطقة.