بالفيديو | سري نسيبة يتقدم بشكوى لدى لجنة الانتخابات ضد حسن خريشة يتهمه فيها بالتشهير والقدح خلال لقاء خاص عبر "وطن"



وطن: تقدم المرشح في قائمة "المستقبل" د. سري نسيبة بشكوى لدى لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الاثنين، ضد رئيس قائمة "كتلة وطن للمستقلين" د. حسن خريشة، يتهمه فيها التشهير والقدح خلال لقاء خاص قدمه الزميل معمر عرابي عبر شبكة وطن الإعلامية.

واستضافت شبكة وطن الإعلامية الثلاثاء الماضي (20/4/2021)، خريشة خلال حوار خاص حول العملية الانتخابية، اتهم فيه نسيبة بإسقاط حق العودة.

وقال خريشة "من أسقط حق العودة ممكن أن يكون مرشحا في قائمة انتخابية عن مدينة مقدسة"، وبسؤال مقدم البرنامج للمشتكي عليه من تقصد ؟ أجاب خريشة: د.سري نسيبة.

كما سأله مقدم البرنامج "معمر عرابي"، هل سنجد بياعي أراضي للاحتلال في التشريعي؟ أجاب: سيكونوا.

ولم يتهم خريشة نسيبة أو غيره بشكل صريح في إجابته على السؤال الثاني، واكتفى بالقول إنه سيكونوا، أي سيكون بياعو أراضي للاحتلال في المجلس التشريعي القادم.

فيما يلي مقطع الفيديو الذي اتهم خريشة فيه نسيبة بالتنازل عن حق العودة:

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وجاء في نص الشكوى "بتاريخ 21/4/2021 قام المشتكي عليه (خريشة) بالتشهير والقدح بالمشتكي (نسيبة) من خلال لقاء خاص عبر وكالة وطن، وذلك بتوجيه عبارة من أسقط حق العودة ممكن أن يكون مرشحا في قائمة انتخابية عن مدينة مقدسة، وبسؤال مقدم البرنامج الإذاعي للمشتكي عليه من تقصد؟ أجاب د.سري نسيبة، وأردف تبعا اتهام أخر يعود على المشتكي سيكون هناك بياعين أراضي داخل المجلس التشريعي. حتى وإن كان ذلك في معرض الشك والاستفهام عملا بأحكام المادة 2/188 من قانون العقوبات النافذ، الأمر الذي يشكك في وطنية المشتكي من خلال اتهامه أمام الجمهور الفلسطيني بإسقاط أحد الثوابت الوطنية وأهمها "حق العودة"، والعمالة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت الشكوى "إن فعل المشتكى عليه يعد فعلا مجرما خلافا لأحكام المادة 1/66 من القرار رقم (1) لسنة 2007 يستوجب المساءلة القانونية.

وتنص المادة 1/66 من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة على أنه "يراعى في الدعاية الانتخابية عدم التشهير أو القدح بالمرشحين الآخرين والقوائم الأخرى".

وطالب المشتكي في الشكوى المقدمة للجنة الانتخابات بتعويضات مالية بقيمة 10 آلاف دينار أردني.

وتقدم بالشكوى لدى لجنة الانتخابات محامو قائمة "المستقبل"، وهم: سلامة هلسة، وحاتم شاهين وساهر الرفاعي ومحمد الهريني.

ومن باب المهنية وحرية الرأي في العمل الصحفي، اتصلت وطن بمرشح قائمة "المستقبل" د.سري نسيبة للتعليق على الشكوى المقدمة منه ضد خريشة، وتم الاتفاق على إجراء حوار خاص معه لاحقا.

ومن المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية في 30/4/2021، على أن تجري الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، حيث تتنافس عليها 36 قائمة انتخابية غالبيتها العظمى من القوائم المستقلة.

وينضوي نسيبة ضمن قائمة "المستقبل"، ورقمه "2" في القائمة، فيما يترأس خريشة قائمة "كتلة وطن للمستقلين"، وقد سبق وأن نجح في الانتخابات التشريعية السابقة، وشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي المنحل.

فيما يلي صورة عن الشكوى: