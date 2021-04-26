إعلام الاحتلال: الرئيس عباس يقرر إرسال حسين الشيخ لقطر للقاء المسؤولين القطريين لإقناع حماس بعد تصعيد الأوضاع إذا تأجلت الانتخابات

وطن: قال الصحفي الإسرائيلي غال بيرغر إن الرئيس محمود عباس قرر إرسال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ الى الدوحة خلال ال24 ساعة القادمة للقاء المسؤولين القطريين لكي يقنعوا قيادة حماس بعدم تصعيد الأوضاع في حال تقرر إلغاء الانتخابات الفلسطينية.

وذكر بيرغر إنه ليس من المتوقع أن يلتقي الشيخ بقيادة حركة حماس في الدوحة.

ولم يرد الاحتلال على الطلب الفلسطيني بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأجيل أو إلغاء الانتخابات التشريعية، فيما تطالب الفصائل والكتل الإنتخابية بضرورة تحويل الانتخابات الى معركة اشتباك ومقاومة شعبية مع المحتل، في حال رفض السماح بإجراءاها في القدس المحتلة.