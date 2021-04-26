قائمة حماس "القدس موعدنا" تعلن رفضها تأجيل أو إلغاء الانتخابات، وتدعو لتحويلها لمعركة شعبية مع الاحتلال في القدس

وطن: قال مرشّح قائمة "القدس موعدنا" والناطق باسمها محمد صبحة "إننا لا زلنا نرى أن إجراء الانتخابات في المواعيد المحددة لها هو أمر ممكن بل هو واجب وأن فرض ارادتنا الوطنية بإجرائها في مدينة القدس دون الالتفات الى موقف حكومة الاحتلال هو ما ينبغي أن نقوم به كقوى وقوائم وطنية. وعليه فان تأجيل الانتخابات غير مبرر ومرفوض، ونؤكد أننا لسنا جزءا من أية ترتيبات أو تفاهمات تهدف لتأجيل الانتخابات أو إلغائها".

وأكد أن القبول بفكرة التأجيل استنادا لرفض الاحتلال إجراءَها في القدس هو استسلام لإرادة المحتل، و"نؤكد أن الفرصة الوطنية تتمثل في تحويل هذا الرفض لمعركة شعبية مفتوحة مع الاحتلال في القدس".

وشدد أن خطوة الانتخابات التشريعية هي جزء من الشراكة الوطنية بالمسارات والمؤسسات كافة. داعيا الكل الفلسطيني إلى التمسك بخيار الشراكة، والتأكيد على خطورة النكوص عنه.

وأشار إلى أن قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة حماس، انعقدت اليوم الاثنين، في إطار تصاعد التسريبات، وحديث بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية عن احتمال تأجيل الانتخابات التشريعية المُقرة في 22 مايو المقبل، استنادا إلى الرفض الإسرائيلي لإجرائها في المدينة المقدسة.