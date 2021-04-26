اتحاد نقابات اساتذة موظفي الجامعات يعلن تعليق الدوام في كافة الجامعات يومي الثلاثاء والأربعاء

وطن: أعلن مجلس اتحاد نقابات اساتذة موظفي الجامعات الفلسطينية، عن تعليق الدوام في كافة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 2728-4-2021مع عدم تواجد العاملين داخل الحرم الجامعي، وذلك احتجاجاً على ممارسات إدارة جامعة القدس ضد العاملين ومحاربتهم في لقمة عيش أبنائهم، ومطالبة رئيس مجلس التعليم العالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وضع حد لهذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية والملزمة لإدارة جامعة القدس عن الانتهاكات غير المشروعة التي تقوم بها بحق العاملين فيها.

وأك المجلس على بقاء برنامج الفعّاليات لأسابيع أخرى قادمة على النحو التالي:

أولاً: اعتبار ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء 3,4,5-5-2021 ايام اضراب شامل مع عدم التواجد في كافة جامعات الوطن مع عدم تواجد العاملين داخل الحرم الجامعي.

ثانياً: سيتم توجيه رسائل للنقابات الاجنبية والاتحادات الاكاديمية الدولية ولمنظمة العمل الدولية وكل المؤسسات الدولية التي تعنى بالحقوق والحريات النقابية