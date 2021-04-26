نساء تتحدى الجائحة.. تدريب لبيوت الضيافة بالتعاون مع منصة "جاهزين" تمهيدا لاعادة السياحة لفلسطين ‎

وطن: نظم مسار فلسطين التراثي ومركز التقارب بين الشعوب وبالتعاون مع وزارة السياحة والاثار تدريبا خاصا حول اساليب الوقاية من فايروس كورونا للمراكز النسوية وبيوت الاستضافة العاملة ضمن مسار فلسطين التراثي بهدف تحضيرهم لاستقبال الوفود السياحية الاجنبية والمحلية حيث جرى التدريب من خلال منصة جاهزين.

وسيحصل المشاركين في التدريب الذي يشمل على معلومات حول كيفية التعامل مع فايروس كورونا وطرق التعامل السليم في اطار اجراءات الوقاية على شهادات تاهلهم لفتح بيوت الضيافة بعد الحصول على شهادات من قبل موقع جاهزيت التابع لوزارة السياحة والاثار.

اسحق : منصة جاهزين الاولى بالشرق الاوسط ونسعى لاحياء السياحة من خلالها

وقال ماجد اسحق مدير عام التسويق والاعلام السياحي ومسؤول ملف تجهيز وانعاش السياحة الفلسطينية ان هذه الورشة سلسة من ورشات تقوم بها وزارة السياحة والاثار الفريق الوطني للرقابة والتفتيش لتوعية المجتمع باجراءات وبروتوكولات الوقاية الصحية السياحية.

واضاف :”هذه الدورة اليوم تندرج ضمن جهود الفريق الوطني لانعاش السياحة ضمن حملة جاهزين والتي ستستهدف كل الاداريين والموظفين العاملين في مجال الخدمات السياحية وجزء منها بيوت الضيافة والمراكز النسوية التي تعمل ضمن مسار فلسطين التراثي بحيث يكون المستفيدين من الدورات قادرين على العمل بمعايير صحية وقائية حسب البروتوكولات الصحية الفلسطينية”.

وقال اسحق ان العمل على انعاش السياحة الفلسطينية ما زال في البدايات خصوصا في مجال تنفيذ البروتوكولات السياحية موضحا ان الوزارة تعمل وفق خطة مكثفة تعتمد على التدريب من خلال توزيع مطبوعات والمنصات الكترونية حيث بدء العمل بالفنادق والمطاعم والان يتم استهداف بيوت الضيافة ونحن نتحدث عن كل محافظات الضفة الغربية.

واشار اسحق ان مدينة اريحا ستشهد افتتاح اول فندق في مدينة اريحا بعد اتخاذه كافة التدابير والاجراءات والتدريبات ليكون طاقمه قادرا على العمل وفق البروتوكولات الوقائية الصحية حيث اصبح جاهزا لاعادة افتتاحه في ظل الجائحة كورونا موضحا ان عمليات التدريب والتجهيز ضمن فكرة ومشروع جاهزين ستتوسع بعد عيد الفطر.

واضاف اسحق ان منصة جاهزين للتدريب هي منصة الكترونية تم تطويرها من الوزارة بالتعاون مع التعاون الالماني GIZ لتقديم تدريبات لكل مقدمي الخدمات السياحيةحيث ان التدريب لخ بروتوكول معين مثل ان الفنادق لها بروتوكول خاص والحافلات لها بروتوكول صحي خاص و كل قطاع سياحي له تدريبه خاص

كما اضاف ان المنصة هي الاولى من نوعها في الشرق الاوسط حيث عمل على اطلاقها خبراء محليين ودوليين وتم البدء بتدريب كل موظفي قطاعات السياحة بحيث سيكون اجباري الحصول على الشهادة لكل العاملين فيها من خلال اخذ التدريبات وبعدها سيسمح لها بالعمل ودون هذه التدريبات سيكون ممنوعا عليها العمل.

نساء تتحدى الجائحة : مبادرة لاحياء السياحة المجتمعية في بيوت الضيافة الشريكة بمسار فلسطين التراثي

من جهتها قالت سماح قمصية المديرة التنفيذية لمسار فلسطين التراثي ان هذا التدريب ينظم من قبل اتحاد مسار فلسطين التراثي وبتنفيذ مركز التقارب بين الشعوب و بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق النسوي الكندي تحت عنوان نساء تتحدى الجائحة لتدريب مدراء وموظفي 31 مركز نسوي و 47 بيت استضافة تعمل ضمن مسار فلسطين التراثي وعلى طوله بدء من شمال الضفة حتى جنوبها.

وبحسب قمصية يهدف التدري بالى بهدف تعريف النساء بالمراكز النسوية وبيوت الضيافة على البروتوكولات الصحية الصحيحة المتبعة والمعتمدة من قبل وزارة السياحة حول كيفية التعامل مع فايروس كورونا لبدء العمل عند عودة السياحة الى فلسطين موضحة ان هذه البروتوكولات تعلمهم كيفية التعامل مع المنتوج الغذائي والمصنوعات اليدوية لتكون امنة من خلال اتباع البروتوكولات الصحيحة بهدف اعادة تاهيلهم لسوق العمل مجددا في ظل جائحة كورونا ليكونا قادرين على العمل وفق البروتوكلات الصحيحة.

واضافت قمصية ان هذا التدريب يستهدف 10 محافظات من خلال 14 دورة للمراكز النسوية وبيوت الضيافة التي تعمل مع مسار فلسطين التراثي الممتد على مسافة 500 كيلو متر موضحة ان دورة اليوم هي الدورة التدريبية الخامسة للعاملات في المراكز النسوية وبيوت الضيافة.

واشارت قمصية ان المشاركات سيقدمن امتحان على منصة جاهزين التابعة لوزارة السياحة الفلسطينية وبعدها سيحصلن على شهادة تخولهم للعمل مجددا في بيوت الضيافة والمراكز التي يعملون بها.

منسقة برامج سياحية بمركز سراج: التدريب شامل ويسعى لانعاش السياحة وفق بروتوكولات صحية معتمدة

اما فيما يتعلق بتفاصيل التدريبات فقد قالت ميادة سلسع منسقة برامج سياحية بمركز سراج و عضو الفريق الوطني لانعاش السياحة في فلسطين ان الهدف من هذه التدريبات هو اعطاء معلومات عامة عن كورونا وعن تدابير الحماية التي يجب اتباعها خلال فترة الجائحة وبعدها

واوضحت ان التدريبات تتضمن نشر معلومات عن مخاطر الفايروس حيث ان التدريب يتناول اقسام متعددة مثل قسم خاص بعملية التعقيم والتنظيف في بيوت الاستضافة قبل وخلال تواجد الزوار وبعد مغادرتهم الى جانب اليات و خطوات التعامل مع حدوث حالات اصابة بالفايروس حال وقعت وهم موجودين في الفنادق والبيوت مؤكدة ان التدريبات شاملة لكيفية لتعريف على مواجهة الفايروس في المؤسسات والقطاعات السياحية حال تشغيلها.

بيوت الضيافة : التدريب مهم لنا ويساعدنا بالتعامل وفق بروتوكولات صحية صحيحة

بدورهم عبر المستفيدين من التدريب عن شكرهم لاتحاد مسار فلسطين التراثي والفريق الوطني لانعاش السياحة وكل من دعم هذا التدريب لانه يساهم باعادة الحياة الى قطاع السياحة.

وقال احمد ابو هنية صاحب موقع تل القمر السياحي ان هذه الدورة مهمة لانها تساهم في التعريف بكيفية التعامل مع فايروس كورونا في المؤسسات السياحية و تعطينا المعرفة في كيفية التعامل مع الاصابات والوقاية الى جانب الجاهزية في مجال النظافة والتعامل وغيرها من امور لمواجهة كورونا

بدورها قالت بسمة جقمان موظفة في الاتحاد النسائي العربي ببيت ساحور ان هذا التدريب يساهم في تعريفهم بكيفية ادارة بيت الضيافة التابع للاتحاد ومن ثم اعادة تشغيله من خلال التعرف على بروتوكولات التعامل مع كورونا حتى يكون البيت قادر على استضافة الوفود بشكل قانوني ومهني قادر على العمل في ظل كورونا.