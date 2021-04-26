جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين تؤكد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال الفلسطيني الايطالي



وطن: استقبلت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في القدس اليوم في مقرها في مدينة رام الله برئاسة المهندس محمد العامور القنصل العام الايطالي جوسيبي فيديلي بحضور المهندس زياد عنبتاوي رئيس لجنة تفعيل مجالس الأعمال المشتركة وكامل الحسيني ممثلا عن بنك فلسطين بصفته رئيس مجلس الأعمال الفلسطيني الإيطالي المشترك بهدف بحث سبل تنشيط وتفعيل مجلس الأعمال المشترك.

ورحب العامور بالقنصل العام مثنيا على هذه الزيارة الهامة والتي تدل على اهتمام السفارة الايطالية في تعزيز وتقوية العلاقات الفلسطينية الايطالية في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة، مؤكدا على أهمية تنشيط وتفعيل دور مجلس الأعمال الفلسطيني الايطالي في خلق فرص جديدة أمام رجال الأعمال في البلدين.

وأشاد العامور بالجهود التي تبذلها السفارة في هذا الإطار ، مشيراً إلى أهمية مواءمة هذه الجهود بالتعاون مع الجمعية لتنشيط وتفعيل دور مجلس الأعمال والاستفادة من التجارب السابقة وايجاد فرص جديدة أمام رجال الأعمال وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والتدريب المهني والتقني داعيا الى ضرورة عقد لقاءات مستمرة بين الجانبين وتنظيم اجتماعات للقاءات الثنائية عن بعد لتشبيك رجال الأعمال الفلسطينيين والايطاليين.

وبدوره أشار المهندس زياد عنبتاوي الى الدور الهام الذي تقوم به الجمعية في سبيل تأسيس مجالس الأعمال المشتركة وإتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم للتشبيك وتبادل المعلومات والخبرات في العديد من المجالات المختلفة في إطار تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي، حيث أنه تم تأسيس مجلس الأعمال الفلسطيني الإيطالي منذ أكثر من أربعة سنوات وبرز من خلاله العديد من قصص النجاح لشراكات فلسطينية إيطالية وتبادل تجاري مميز، داعيا الجميع الى ضرورة تكثيف الجهود بالدفع قدما نحو زيادة النشطات المشتركة واللقاءات التي تصب في هذه التوجهات.

ومن جانبه أشار كامل الحسيني الى نتائج عقد اجتماعات مجلس الأعمال الفلسطيني الإيطالي المشترك الذي عقد عام 2019 وما احرزه المجلس من تقدم في التشبيك بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم الايطاليين مشيدا بدور الجمعية والسفارة في إنجاح هذا المجلس المشترك.

من جانبه، أكد القنصل العام الايطالي جوسيبي فيديلي على استعداد ايطاليا لتقديم كافة الدعم لفلسطين وعلى كافة الأصعدة وتوفير كافة الإمكانيات لتطوير العلاقات الثنائية المشتركة، مشيرا الى أنه سينقل جميع المقترحات المقدمة التي من شأنها ان تفعل العلاقة بين البلدين معربا عن شكره وتقديره لدور الجمعية الهام في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.