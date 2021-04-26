حمدي فرّاج يكتب لـوطن: القدس اشعلت شرارتها ، فهل من هشيم في الجوار؟

منذ مطلع رمضان ، أقدمت القدس على فعل ما تفعله المدن العظيمة في التاريخ النضالي ضد المستعمرين بأن أشعلت شرارة الشعب الذي بدا خلال الحقبة الماضية منطفئا باردا ازاء ما لحق بقياداته من تشرذم وتقسم و تفسخ و ترد وتخبط وتحلل و تكسب وتفسّد وتقمص وتبجح وتفصّم.

لم يبق هناك جهة معنية ، صديقة ولا عدوة في هذا العالم ، لم تسمع ولم تر شرارة القدس ، على مدار خمسة عشر ليلا من ليلها الربيعي الآخذ ، المرصع بالتاريخ والتقدس والتهجد ، حتى ان البعض اطلق عليها هبة القدس او انتفاضة رمضان ، وهي – القدس – قادرة ان تواكب هبتها وتداري على شعلتها بقية الرمضان الاثير ، الذي بكل تأكيد ليس هو نفسه في عواصم العرب والاسلام ، ولكن ماذا بعد ذلك ؟

تشكيل القيادة الوطنية الموحدة ، التي من شأنها نقل الفعل الانتفاضي الى كل مدينة وقرية ومخيم ، وهذا هو المقصود بالهشيم ، فهل تستطيع القيادات والفصائل نقل شرارة القدس وتحمل هذه المسؤولية التاريخية ، ام انهم سيراودونها و يرتادونها و يسفكونها ويعرضون دمها في صالات العرض الكبرى ، كما حصل في الماضي البعيد "ثورة البراق" والقريب "هبة النفق والابواب الالكترونية".

في الانتخابات المزعومة ، التي رسّمت من اجل انهاء حالة الانقسام ، والتي ثبت انها عززته ورسخته اكثر فأكثر ، سقطت ورقة التوت عن فصائل تاريخية اعلنت انها لا تستطيع خوض الانتخابات ، واخرى تقسمت وتمنعت ، ماذا كانت تفعل خلال الثلاثين سنة الماضية ، كانت تقبض مخصصاتها وتنام ليلها الطويل ، حتى جاء يوم الامتحان.

شرارة القدس ستميط مزيدا من اللثامات ، وتسقط مزيدا من اوراق التوت والتين وحتى الزيتون وتنزع شرعيات عن فصائل أخرى لم تسنح الفرصة لترينا الانتخابات مدى حجمها وفعلها مقياسا بصوتها وضجيجها ، وليس هناك حجة لأحد ، الا التآمر عليها ، ان لا تتداعى هذه الفصائل لإعلان تشكيل القيادة الوطنية الموحدة ، ميكانزم نصرة القدس والشعب بإعادة قطاره الى سكة الثورات التي قطفت ثمارها بعد نضجها ، لا كما فعلت في توقيع اتفاقية اوسلو التي انهت عمليا ورسميا انتفاضة الحجارة فحصلت على بعض الفتات الذي لا يليق بالثورة الفلسطينية رأس حربة الثورات في العالم ان تعتاش ، ثم تعتاد عليه.

ليس بالضرورة ان تضم القيادة الموحدة ممثلين عن اربع عشرة فصيلا ، انتفاضة الحجارة قيادتها الموحدة كانت تضم اربعة فصائل فقط ، وفي بعض المدن والمحافظات كانت تضم اقل من ذلك ، وفق تواجد انصار لهذا الفصيل او ذاك في هذه المدينة عن تلك.

وتستطيع القدس اليوم استكشاف أمر الهشيم ، ان كان جاهزا وناشفا ، فرام الله متاخمة لها في اكثر من مكان ، بأن تشكل قيادتها الوطنية الموحدة وحدها ، محظور عليها ان تلدغ من الجحر مرتين ، وفق نبيها الذي عرج من قلبها ، فالسماء ايضا متاخمة.