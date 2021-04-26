التنمية الاجتماعية لوطن: صرف مخصصات الأسر الفقيرة سيكون قبل نهاية شهر رمضان وفق تأكيدات وزارة المالية

وطن: أكد داوود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، لوطن، اليوم الاثنين، أن صرف مخصصات الأسر الفقيرة سيكون قبل نهاية شهر رمضان، وفق ما وصلهم من وزارة المالية.

وقال الديك ان وزارة "المالية ابلغت وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، بامكانية الصرف قبل حلول عيد الفطر، لنحو 116 ألف أسرة مستفيدة، من الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف "ان العدد النهائي للأسر المستفيدة لن يتم تحديده بدقة إلا بعد تحديد موعد الصرف والمبلغ المرصود".

وسبق أن صرح الديك لوطن في 14-4-2021 أن "قيمة الدفعة المرتقبة تبلغ 136 مليون شيقل، مشيرا إلى أن الفقراء الجدد بسبب جائحة كورونا يختلفون عن الأسر الفقيرة المسجلين لدى الوزارة والذين يحصلون على المساعدة الدائمة من طرفنا".