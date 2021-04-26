الصحة: تسجيل 17 حالة وفاة و1080 إصابة جديدة بفايروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الإثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 55، قلقيلية 21، جنين 89، نابلس 135، طوباس 16، الخليل 85، ضواحي القدس 7، رام الله والبيرة 62، بيت لحم 13، سلفيت 3، أريحا والأغوار 3"، قطاع غزة 591.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 124، قلقيلية 19، جنين 54، نابلس 287، طوباس 24، الخليل 10، ضواحي القدس 75، رام الله والبيرة 28، بيت لحم 28، سلفيت 5، أريحا والأغوار 4"، قطاع غزة 1350.

وتم تسجيل 8 وفيات في الضفة الغربية: " الخليل 6، طولكرم 2"، وتم تسجيل 9 حالات وفاة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 137 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 41 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 397 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 249.746، بينهم 157.701 تلقوا الجرعتين من اللقاح.