استطلاعات الرأي العام والانتخابات الفلسطينية

كتب *ايمن عبد المجيد : قبل الخوض في قضايا الرأي العام الفلسطيني والانتخابات، من المهم التيقن أن الرأي العام لا يخلق بلحظة عند السؤال، وانما تتشكل اتجاهات الرأي العام نتيجة الخبرات والتجارب التي تبلورت في سياق اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي، والتي تؤدي لخلق موقف حول القضايا المطروحة والسؤال حولها، والتي بنهاية المطاف تنعكس بسلوك انتخابي مباشر او ممارسة أخرى يتم التساؤل حولها.

وعليه من المهم فهم الإطار الشمولي للمؤثرات على التمثلات في الرأي العام الفلسطيني وكيف تنعكس على التوجهات الانتخابية وصولا للسلوك الانتخابي المباشر في صندوق الاقتراع. حيث لا يمكن عزل ذلك عن واقع التجزئة والشرذمة والانقسام السياسي الفلسطيني عبر السنوات الماضية، وأزمة المشروع الوطني الفلسطيني المعاش حاليا، بجانب ما يلعبه المستعمر من سياسات تعزز من أزمات أخرى بنيوية وإشكالية كملف القدس الانتخابي.

لا يخفى على أحد أن الانتخابات الفلسطينية تأتي في سياق يتسم بعدم اليقين سياسيا واقتصاديا، وما أضافته أيضا جائحة كورونا نحو مزيد من التعقيد، بجانب حدة التغيرات في الحالة الفلسطينية والتي تلعب أطراف عدة بها داخليا وخارجيا، والذي ينعكس بدوره على خريطة الانتخابات. من أبرز هذه المؤثرات: استمرار الاحتلال، اخفاق الهياكل المؤسسية والقيادية الفلسطينية القديمة، الانقسام والشرذمة، التحولات الإقليمية والدولية، سياسات وتطبيقات الفصل والعزل ما بين الضفة وغزة، وما بين مناطق عدة في الضفة الغربية، مع تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خاصة في ظل جائحة كورونا.

وفي جانب أخر، لا بد من تفهم وقراءة ناقدة بماذا تعني الانتخابات بالنسبة للفلسطينيين (الناخب الفلسطيني)، وفي أي سياق يتم اجراءها، هل هي بهدف تجديد للشرعيات القائمة سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو أن النظرة للفلسطينيين تذهب أبعد من ذلك سواء في إطار الخروج من أزمة المشروع الوطني، وتشكيلها بريق امل نحو التغيير، أم أنها تأتي بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الحالة الفلسطينية. وعليه يبقى فهم توجهات الفلسطينيين، وخلق اتجاهاتهم وتباينات مواقفهم حول وضع الانتخابات وسبل المشاركة بها تأتي في سياق سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي معيشي، او من الممكن أن تأتي في مقاربة بين تلك البنى والسياقات القائمة مجتمعة.

وان ذهبنا الى تفصيلات أكثر ممكن مقاربتها بالجيوسياسية، والشباب والنساء والاعاقة والظروف المعيشية والقضايا المختلفة المحيطة بكل تلك القضايا والمجموعات الحيوية، يمكن الذهاب لمسارات أخرى لمضمون الرأي العام الفلسطيني. باعتقادي هناك قطع سياسي مع الأجيال الشابة عبرت بها أوسلو واتفاقياتها خلال الثمان وعشرين عاما السابقة، حيث شكل هذا الجيل قضاياه عبر تجارب خاصة، حيث خلق هذا تباينات بين الجيل الشاب بحكم التجربة وجيوسياسيتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعيدا عن تأثير أو فعل الحركة السياسية والوطنية. وبالنظر الى قضايا النساء الفلسطينيات أيضا، لا يمكن تغييب التراجع الاجتماعي والثقافي الذي تشكل واوجد النساء وقضاياهن في أسفل الأولويات وخير دليل على ذلك غياب إقرار بنى قانونية تشريعية كان بإمكان الرئاسة الفلسطينية تصديرها بجانب مئات القرارات التي تم التوقيع عليها من قبله ما بعد 2007.

بالتأكيد تلعب الظروف المعيشية والاقتصادية أيضا أدوارا مركزية في الحياة الفلسطينية، وما خلقته من ثقافة استهلاكية عبر عشرات السنين التي خلت، وبالتأكيد هذا سينعكس على تشكلات الراي العام من الممكن أن يكون استهلاكيا؛ أي بالمعنى الترويجي الدعائي، او يناقضه باتجاه عملية إنتاجية تولد تغيرات في بنية أي جسم تشريعي سيولد لاحقا.

كل هذه العوامل ان غابت عن فهم الراي العام الفلسطيني تبقى خريطة قياس الرأي العام قاصرة، وتذهب باتجاه كونها تخدم اجندات معينة بحد ذاتها سواء مؤسساتية أو تمويلية أو حزبية. وهنا دعونا نذهب لنوع اخر من القضايا التي ترتبط بنتائج استطلاعات الراي العام الفلسطيني وتقديم قراءة تمثل المرحلة الحالية.

بداية، تتمثل المرحلة الحالية بالحديث عن المرحلة الأولى من الانتخابات والمتمثلة بالتشريعية، ففصل الانتخابات الرئاسية عن التشريعية يعتبر موضوع تساؤل للراي العام، حيث تطرح استطلاعات الرأي العام الانتخابات الرئاسية ووجودها التصاقا بالانتخابات التشريعية دون فهم حالة الفصل القسري بينهما في الاجراء والتنفيذ وما يتبع تأثير نتائج الانتخابات التشريعية على الرئاسية لاحقا.

القضية الثانية، وما يشكل عبء على استطلاعات الراي العام وجود 36 قائمة انتخابية، وما تمتلك تلك الكتل الانتخابية من مزيج سياسي واجتماعي وثقافي واقتصادي، بجانب الكتل الأساسية للأحزاب السياسية، فتركيبة الكتل الانتخابية وترتبيها كما تم تسجيلها زمنيا في لجنة الانتخابات المركزية مهم في أخذ استطلاعات الراي العام لذلك بعنين الاعتبار، بجانب طرح اسم الكتل كما هي مسجلة. وعليه لا يمكن تفهم نتائج استطلاعات رأي تقوم على فرضيات ليست لها علاقة بما يتم على أرض الواقع كتحالف بين فتح وحماس أو التركيز على الترشيحات الرئاسية، والتي بالتأكيد ترتبط بمعطيات الانتخابات التشريعية أولا.



القضية الثالثة، دور الاعلام المحلي في التعاطي مع استطلاعات الرأي العام، للأسف يعتبر الاعلام المحلي وبعد قراءة للصفحات الإلكترونية لمن نشروا استطلاعات المرحلة الأخيرة وطبيعة التغطية الصحفية، نرى ان هناك اعلاما ناقل وليس محلل وقارئ نقدي لما يقدم اليه، باعتقادي هذه الإشكالية الرئيسية، ولمقاربة ذلك ممكن الحديث عن طبيعة تغطية أحداث القدس في اليومين الأخيرين (الرابع والعشرين والخامس والعشرين من نيسان)، حيث بتنا أمام اعلام الكرتوني يغطي فيه كل فصيل هتافات شباب القدس كما تروق له ... مناهضه لفتح، مناهضة لحماس، مناهضة لمن.. هذا مثال حي ومباشر عشناه، وكأن الاعلام الحزبي او الإعلام المدعي بالاستقلالية، يحاول أن يضع انتصار القدس لفصيله او لقيادته الحزبية كدعاية او مدعاه انتخابية.

والقضية الأخرى انحسار مسارات الراي العام في الأسئلة بين فتح وفتح أو بين فتح وحماس، هذا من استمزاج الراي أقل ما يقال فيه بأنه إعادة تكريس للانقسام في الراي العام، وأنك تسال عن غزة وتسال عن الضفة بصورة قسريه تحد من تكوين رأي عام، الاخذ بعين الاعتبار الجغرافية السياسية للواقع الفلسطيني عند تحليل الرأي العام يختلف عن تكريس الانقسام في تخليق توجهات للرأي العام مجزأة ومنقسمة على ذاتها، حيث يعتبر هذا توجيها وكان الراي العام هنا دولة حماس وهناك دولة فتح، والقدس تحكمها دولة الاحتلال، ما يضيق هذا مسارات الأسئلة وخياراتها أمام المشاركين في استطلاعات الراي العام.

أيضا لا بد من التنويه، ان استطلاعات الرأي الإلكتروني، لم تعكس المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية كعينة تمثيلية حول المجتمع الفلسطيني القاطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا ينسف نتائج الاستطلاع؛ 75% من المشاركين في المسح ذكور، بجانب قصور تمثيلي لمتغيرات أخرى، هذا يضع تساؤل مركزيا على نتائج مثل هكذا استطلاعات.

في هذا الصدد، اعتقد أننا بحاجة الى فهم الراي العام أيضا في السياق الثقافي، أي بمعنى تأثر الانتخابات بقوالب العشيرة والعائلة، والتي تجابه أيضا الحزب السياسي، لا بل تذهب الأحزاب السياسية للباس ثوب العشيرة وطغيانها في سبيل كسب أصوات انتخابية، ما يثقل ذلك أو يضع تساؤلات مركزية للراي العام حول الاجندة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للكتل الانتخابية المختلفة. ولا نود للاستطلاعات الرأي العام وضمن أهميتها أن تعيد انتاج الحالة ببعد استهلاكي، بل أن تنتج مسارات جديدة للبحث والفكر نحو انتاج رؤية تأخذ بعين الاعتبار البنى والسياسات القائمة في الحالة الفلسطينية ومعادلات التأثير سواء كانت محلية او إقليمية او دولية.

ما يبقى هنا سؤال مركزيا، كيف يمكن خلق ملامح لأرضية موضوعية لمسوحات الراي العام الفلسطيني في دائرة الانتخابات قادرة على قراءة نقدية للواقع، وتعكس توجهات الجمهور الفلسطيني بشكل فعلي؟ يمكن التطرق لهذا التساؤل في مقال أخر لاحقا.

* باحث ومنسق في جامعة بيرزيت