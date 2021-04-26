كورونا في غزة: 9 حالات وفاة و591 إصابة جديدة وتعافي 1350

رام الله - وطن: سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، 9 حالات وفاة و 591 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت وزارة الصحة، أنها أجرت 1669 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت تعافي 1350 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

كما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 97849 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 15543 حالة، واجمالي المتعافين 81449 حالة، واجمالي الوفيات 857 حالة وفاة.

فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 380 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 280 حالة.