كهرباء القدس تركب محولاً جديداً في مدينة أريحا بتكلفة مليون شيقل

وطن: أنهت الطواقم الفنية والهندسية في شركة كهرباء محافظة القدس، اليوم الاثنين، تركيب وتشغيل محول جديد بقدرة 10 م.ف.أ في محطة المقاطعة الرئيسية بمدينة أريحا بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليون شيقل، وذلك لزيادة الطاقة المتاحة لدعم موثوقية تزويد المشتركين بالطاقة الكهربائية وانتظامها.

وأكد مدير إدارة الشؤون الفنية في الشركة صلاح علقم، أن هذا المشروع الذي تم إنجازه سيعمل على تعزيز الربط بين محطات أريحا الرئيسية، واستيعاب تنامي الأحمال على الشبكات الكهربائية في المنطقة، إلى جانب إسهامه في تحسين وانتظام الجهد عند المشتركين.

وبين أن كهرباء القدس تعمل على مدار الساعة لتطوير خدماتها الكهربائية، من خلال المشاريع المتنوعة التي تنفذها في كافة مناطق امتيازها على نفقتها الخاصة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الكهرباء التي تصل للمواطنين.