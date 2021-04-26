خالد بطراوي يكتب لوطن .. وعلى الدنيا السلام

كنت في مقالة سابقة قد كتبت عن إحتمال – آنذاك – أن توجه مصر الشقيقة ضربة بالطيران الحربي لسد النهضة الإثيوبي لأن هذا السد السواد الإعظم من منابع نهر النيل المنحدرة نحو السودان ومصر وسيجعل من " حنفية" مياه النهر تحت السيطرة الإثيوبية ومن خلفها الكيان الصهيوني، وقلت آنذاك أن تأخير الضربة يعني إستحالتها فيما بعد.

لكن، هيهات، لم يكن هناك سوء تقدير، بل كان هناك إنعدام للإرادة السياسية في توجيه هكذا ضربة رغم وجود القدرة العسكرية الجوية لدى الإشقاء في مصر. وقد إستجد أثناء كتابة هذه المقالة مسألتان، الأولى قيام إثيوبيا بخفض حصة مصر والسودان بشكل دراماتيكي ( في عملية جس نبض من ناحية وبهدف البدء بالتفاوض من ناحية أخرى على الكمية وليس على السد نفسه) والثانية إستخفاف رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد بتهديدات الرئيس المصري السيسي بقصف السد قبل تموز وهو موعد تعبئة خزانات السد للمرة الثانية، وتجدر الإشارة الى أن حصة إثيوبيا من مياه نهر النيل تبلغ 150 مليار متر مكعب، مقابل حصة مصر البالغة 55 مليار متر مكعب، وحصة السودان ما مقداره 18.5 مليار متر مكعب، أي أن نسبة إثيوبيا من مياه النيل حاليا هي 67.1% تسعى لرفعها الى 86% وبالطبع على حساب كل من مصر والسودان.

وعندما نقول هيهات فلاننا نعي أنه قد أصبح ضربا من الخيال القيام بتوجيه هذه الضربة الآن، لماذا؟

ببساطة لأن كافة خزانات السد قد إمتلأت وتجمع المياة خلفه ليس تجمعا صغيرا، وتوجيه أي ضربة يعني – أيضا ببساطة منتهية الخطورة – إغراق السودان الشقيق " المهرول نحو التطبيع مع الكيان الصعيوني " بالطمي (الوحل أو الطينة بالعربية الدراجة) وستتأثر من دون أدنى شك مصر نفسها وبالتالي " جاجة حفرت ع راسها عفرت" كما تقول الأمثال الشعبية العربية، لقد عبّر السودان عن قلقه مؤخرا إزاء فتح الطاقات العلوية من السد، فما بالكم لو تم فتح كل الطاقات و " دشعت المياه"؟

الان، وبعد فوات الآوان، تعبّر القيادة المصرية في أكثر من تصريح بأن سد النهضة الإثيوبي مسألة تمس الأمن القومي المصري وتهدده، وحيث أن مصر لا تستطيع توجيه ضربة لسد النهضة الإثيوبي فليس أمامها إلا إستمرار التفاوض على نسب عادلة للتوزيع أو اللجوء الى الخيارات الأصعب التي لا نتمناها ومنها التواجد العسكري الميداني على الأرض الإثيوبية وإحتلال تشاد ( وهو أمر نرفضه بالطبع) وإستبدال القيادة بقيادة تابعة. ويا حبذا لو يتم التفكير سلميا بدلا من الحلول العسكرية وإعلان إتحاد كونفدرالي بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

في المقابل، مصر " أم الدنيا " تصدت لمحاولات إحراجها في التعاطي مع مسألة الباخرة العملاقة التي علقت في قناة السويس، وتعاملت هيئة قناة السويس بمهنية عالية لتعويم الباخرة الناقلة مجددا محتفظة بكامل سيادتها عل القناة وإعتبرت أي تهديد لهذه السيادة يمس بأمنها القومي ويسجل ذلك للقيادة المصري وللشعب المصري ولهيئة قناة السويس وهنا تجلت الإرادة السياسية المصرية التي تحفظ حقا الأمن القومي والسيادة.

وكل ذلك أيها ألاحبة، يشكل تناقضا في التعامل مع المسائل التي توصفها القيادة المصرية بأنها " تمس الأمن القومي"، كما لو أنها تقول لنا " ضربة ع الحافر وضربة عن المسمار" أو كما تتقول الأغنية " خلي شوية عليا وخلي شوية عليك".

أحاول أن أكون خفيف الظل صاحب دعابة في مقالاتي للتخفيف على القاريء العزيز من هول ما ينتظر الأمة العربية والشعوب العربية من مستقبل باتت معالمه واضحة للغاية، وبات الحلم الإسرائيلي بإنشاء الدولة الصهيونية " من النيل الى الفرات " أقرب كثيرا جدا من شعار " الخلافة قادمة " الذي يردده "اليمين المتفرج" ومن ما ردده الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات " سيرفع شبل من أشبالنا وزهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق القدس ومآذن القدس وكنائس القدس" ومقولات اليسار " حرب التحرير الشعبية طويلة الأمد" فبين "حانا- اليمين" و "مانا – اليسار" .... "ضاعت لحانا".

فالكيان الصيهوني ماض – بلا هوادة - في مخططاته والحكومات العربية ماضية بل مهرولة نحو "التطبيع" مع هذا الكيان واحدة تلو الأخرى، ونسمع"طحنا" ولا نرى " طحينا ". وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي منشغلون في مسألة هل ستجري إنتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني أم لا، على نمط أغنية ألأطفال " فتّحت الواردة ... غمضّت الوردة " أو أغنية المغنية يارا " بتحب ما بتحب ... خلصوا كل أوراق الوردة بس ما خلص الحب".

ولأن حبنا لبلادنا وللشعوب العربية لا ينتهي، كان لزاما علينا أن نحذر من الخطوة الصهيونية القادمة التي تقع ضمن سلسلة من خطوات الهدف الأستراتيجي الصهيوني لتحقيق حلم الكيان الغاصب، وأقصد بذلك ..... قناة بن غوريون ... التي ستنافس قناة السويس في البداية لتحولها لاحقا الى "مسبح للأطفال" على أحسن تحويل أو قناة للتزلج المائي.... ليتزلج العربان.

وكما تعلمنا من أساتذة الجغرافيا في المدارس - ألأكثر إستخداما للعصا على مؤخراتنا آنذاك هم ومعلمي التاريخ فكرهنا التاريخ والجغرافيا– فإن هناك قرنان للبحر الأحمر، القرن الأيسر يربطه بالبحر الأبيض المتوسط من خلال قناة السويس، والقرن الأيمن ما زال دون ربط حتى الان ولو ربط فسوف يمر عبر الأراضي فلسطين التاريخة المغتصبة حاليا من الكيان الصهيوني أو " الطرف الآخر" كما يحلو للبعض توصيفه وخاصة بعد "إتفاقيات أوسلو".

ففي آذار المنصرم من هذا العام (2021) أعلن الكيان الصهيوني بدء العمل بمشروع قناة بن غوريون التي ستشكل بديلا عن قناة السويس، لكن على نحو أكثر تطورا، أولا من ناحية أن القناة سوف تتألف من قناتين لكي تمخر البواخر عباب الماء في الإتجاهين بدلا من قناة السويس ذات المسرب الواحد المنفرد حيث يتم التدوير بين الذهاب والإياب، وبالتالي لا تحتاج البواخر الى الإنتظار الذي يصل أحيانا الى أسبوع في قناة السويس كي يسمح لها بالمرور ، وثانيا ستقوم بإنشاء مدن أو قرى أو مستعمرات خدماتية ومنتجعات سياحية وعلى الجانبين ، تحول المنطقة الى " سنغافورة الشرق الأوسط" بحيت تعطي للمشهد رومانسيته حيث السياح الذين يجلسون على المقاهي الليلية ويحتسون الكحول على أنغام الموسيقى والبواخر تمر من أمامهم، تماما – بلا تشبيه – كما مرت جحافل صلاح دين الأنظمة العربية لتستعيد القدس .. وكل ذلك يا سادة يا كرام بتكلفة تصل الى نحو 16 مليار دولار ستستعيدها خلال أقل من ثلاث سنوات، وبالطبع ستلحق خسارة بنحو 9 مليارات دولار على الأقل من أرباح قناة السويس سنويا كما تشير التقارير الصحفية.

هنا سيكون الإختبار للشقيقة مصر حقيقيا أكثر مما مضى، وسيكون أيضا ألإختبار للدول العربية قاطبة وخاصة تلك التي ستصل إليها البواخر قادمة من قناة بن غوريون حيث تستطيع أن تمنع هذه الدول تلك البواخر من دخول مياهها وفي أقل تعديل تقوم بفرض رسوم تشكل أضعاف أضعاف تلك التي تجبى في قناة السويس.

وبخلاف ذلك، فليس أمامنا إلا الإستماع الى المقامات الحلبية السورية للراحل صباح فخري وهو يغني " أنا في سكرين من خمر وعين .. وإحتراق في لهيب الشفتين، لا تزدني ... بل فزدني " الى أن يصل الى ذلك المقطع الذي يقول فيه " وعلى الدنيا السلام".