الاحتلال يقرر إغلاق بحر غزة بشكل كامل

وطن: قررت سلطات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل رداً على ما أسمته "استمرار إطلاق الصواريخ نحو مستوطنات الغلاف"، وفق مصادر اعلام عبرية.

ويأتي قرار الاحتلال بعد ساعات من إعلانه تقليص مساحة الصيد في عرض بحر غزة من 15 ميلا إلى 9 أميال اعتبارا من صباح الاثنين.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش، إن وزارة الزراعة ابلغتنا بقرار الاحتلال تقليص مساحة الصيد في بحر غزة، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح الاثنين.

وأكد عياش أن القرار الإسرائيلي سيؤثر سلبا على عمل الصيادين وسيزيد من معاناتهم.

(صفا)