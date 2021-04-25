غزة.. تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الأحد، تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية، ليكون العدد الكلي للاصابات 591 إصابة بعد فحص 1669 عينة بنسبة إصابة 35%.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت، صباح اليوم، تسجيل 9 حالات وفاة و305 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1335 حالة تعافٍ بعد إجراء 976 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في موجز التقرير اليومي الوبائي، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 385 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 285 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين 97258 اصابة، وإجمالي الحالات النشطة 16311 حالة، وإجمالي المتعافين 80099 حالة، وإجمالي الوفيات 848 حالة وفاة.

أما بخصوص التطعيمات، فإجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 110400 جرعة وهي تكفي 55200 شخصًا، وإجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 35501 شخصًا.