المبادرة الوطنية : شباب وأهل القدس انتصروا على الاحتلال وأزالوا الحواجز كما أسقطوا البوابات الإلكترونية

وطن: أشادت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالانتصار الذي حققه شباب وأهالي القدس بإزالة الحواجز في باب العامود كما أسقطوا من قبل البوابات الإلكترونية أمام المسجد الأقصى.

وقالت المبادرة إن الفضل الأول والأخير في هذا الانتصار يعود لشباب القدس وأهلها الذين أثبتوا أن وحدة النضال والإصرار على الحق قادرة على إفشال إجراءات واضطهاد المحتلين والتصدي لعنصريتهم.

وأوضحت المبادرة أن هذا الانتصار يؤكد امكانية فرض الانتخابات الديمقراطية في القدس رغم أنف الاحتلال وجعلها معركة مقاومة شعبية ناجحة.