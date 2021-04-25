البروفيسور رياض صوافطة يقدم محاضرة تفاعلية غنية في عالم المواد الذكية





وطن: استضافت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للإبداع والتميز، افتراضياً، وضمن الحلقة الخامسة من برنامج "استكشاف العلوم" البروفيسور رياض صوافطة الباحث والمخترع المرموق في مجال الفيزياء النووية والنانو تكنولوجي والمواد الذكية.



وفي محاضرته التي حملت عنوان: "المواد الذكية واستخداماتها في الحياة اليومية" قدم البروفيسور صوافطة معلومات غنية وجديدة حول المواد الذكية؛ باعتبارها موجودة في الطبيعة أو طورها بعض العلماء، لحل المشكلات التي نواجهها في حياتنا اليومية، مُقدماً بعض النماذج والتطبيقات التفسيرية في مجالات مثل؛ معالجة المياه والأدوية والتربة وابتكارات مميزة.

وتميزت هذه المحاضرة بتفاعل كبير من جانب الطلبة الذين أثاروا أسئلة عميقة، ورغبة جادة في التعلم وتقديم أفكار ومشاريع علمية ريادية، حازت على إعجاب البروفيسور الضيف، إذ أبدى استعداده التام للعمل معهم في أبحاث مشتركة وتسجيل براءات اختراع وغيرها.

وفي هذا السياق؛ جدد وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني اهتمام الوزارة بهذا البرنامج الذي يأتي في إطار "ستيم فلسطين"؛ لجعل طلبة المدارس على تماس مباشر مع علماء وباحثين من الوطن والخارج وتشجيعهم؛ للإقبال على العلوم بكل شغف وشوق، خاصة في ظل حالة العزوف عن التخصصات العلمية وتوجههم صوب العلوم الإنسانية.