المقدسيون ينتصرون | المقدسيون يزيلون حواجز الاحتلال الحديدية من ساحة باب العامود

وطن: أزال المقدسيون، مساء اليوم، حواجز الاحتلال الحديدية التي وضعها على درجات باب العامود بالقدس المحتلة، بعد أيام متواصلة من المواجهات بين المقدسيين والاحتلال.

وذكرت القناة 12 العبرية أنه بعد احتجاجات الفلسطينيين في القدس، قررت شرطة الاحتلال إزالة الحواجز التي وضعتها عند باب العامود.

وعقب إزالة الحواجز، خرج المقدسيون في مظاهرة حاشدة في ساحة باب العامود هتفوا بـ"خاوة" و"لن نركعك" ومجدوا المقاومة ودعوا للوحدة الوطنية ولنصرة القدس.

وشهدت الأيام الماضية مواجهات شديدة بين الشبان وجنود الاحتلال في القدس المحتلة، عقب وضع الاحتلال حواجز حديدية في ساحة باب العامود في محاولة منه للتضييق على المقدسيين، في وقت دعت فيه جمعات استيطانية لمهاجمة المقدسيين في القدس، الأمر الذي دفعهم لموجهة الاعتداءات والانتصار على المحتل ومستوطنيه.