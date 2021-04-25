وقفة تضامنية مع القدس ويافا في شفا عمرو بالداخل المحتل

وطن: شارك العشرات من أهالي شفا عمرو، وطمرة، وكابول، وعبلين، في وقفة تضامن والتحام مع أهالي مدينتَي القدس المحتلّة، ويافا، الذين يتصدون لمخططات الاقتلاع والتهجير الإسرائيليّة، والذين يتعرضون للاعتداء من قبل جنود وشرطة الاحتلال، وبخاصّة خلال الأيام الأخيرة.

وكانت اللجان الشعبية في هذه البلدات قد دعت للمشاركة في هذه الوقفة التي تندد بالمحاولات الإسرائيلية لاقتلاع اهالي يافا والقدس من هويتهما، بالإضافة إلى الاعتداء المستمرّة على الأهالي فيهما.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نُظِمت في مدخل مدينة شفا عمرو، لافتات كُتِبت عليها شعارات من قبيل؛ "نعم لحماية القدس والأقصى وكافة مقدساتنا المسيحية والإسلامية"، و"القدس عاصمة فلسطين"، و"شعبنا حيّ وحرّ"، و"يافا عروس فلسطين"، و"الفاشية لن تمر".