الاحتلال يحوّل الصحفي علاء الريماوي للاعتقال الإداري ثلاثة أشهر

وطن: أكَّد المحامي خالد زبارقة، يوم الأحد، أن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري لمدة 3 أشهر بحق الصحفي الأسير علاء الريماوي.

وكانت سلطات الاحتلال مددت يوم الخميس الماضي، توقيف الأسير الريماوي حتى هذا اليوم، لفحص إصدار قرار اعتقاله إدارياُ بعد تداول الملف من قبل النيابة العسكرية والقائد العسكري.

وبدأ الريماوي إضراباً عن الطعام منذ لحظة اعتقاله فجر يوم الأربعاء الماضي، تأكيداً على رفضه لاعتقاله على خلفية عمله الصحفي.