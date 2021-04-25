حشود جماهرية في محافظات غزة اسنادا للقدس

وطن: نظم حزب الشعب الفلسطيني والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا، وبمشاركة قوى وطنية وحراكات شبابية، تجمعات جماهيرية حاشدة في كل من مفترق "الترنس" بمحافظات شمال غزة، وساحة القلعة بمحافظة خانيونس، ومفترق النجمة بمحافظة رفح، حيث رفع المشاركون الاعلام الفلسطينية بكثافة، ورددوا هتافات وطنية دعما واسنادا للقدس ولهبة شعبنا البطولية في وجه الاحتلال الغاصب، ومؤكدة على وحدة الاراضي الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني، وبان لا استقرار في المنطقة الا بإنجاز الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة .

وقد القيت كلمة مركزية في الثلاثة تجمعات جاء فيها " من جديد يفجر ابناء شعبنا في المدينة المقدسة هبة جديدة ضد الاحتلال الفاشي وقطعان مستوطنيه الارهابية.. من جديد يشعل اخواننا ورفاقنا الثوار في القدس نار المواجهة دفاعا عن فلسطينية هذه المدينة المقدسة، وضد الحرب المستعرة من اجل تهويدها .. من جديد يُسقط ابناؤنا بنضالهم وتضحياتهم قرصنة حكومة الاحتلال، الساعية لتكريس القدس عاصمة موحدة لكيانهم الغاصب".

واكدت على ان كل المحاولات الاحتلالية الساعية لسلخ القدس عن وحدة الاراضي الفلسطينية المحتلة لن يكتب لها النجاح، إن كان ذلك من بوابة التهويد، او من بوابة فرض سياسة الامر الواقع، او من خلال ما يجرى الان من محاولات منع ابنائها من المشاركة في الانتخابات الفلسطينية دعاية وتصويتا وفرزا، وبإشراف لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية والمراقبين الدوليين.

وقال المتحدثون "إن هبة القدس تعيد القطار الى سكته الصحيحة، لتؤكد باننا ما زلنا شعب محتل من قبل عصابات الاجرام الاسرائيلية، وبان مستقبل شعبنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي لن يستقيم لا بانتخابات ولا بغيرها، طالما بقي هذا الاحتلال جاثم فوق صدورنا، وبانه قد ان الاوان لإعادة رسم استراتيجية وطنية جامعة، تساعدنا على تجاوز كل المرحلة السابقة، التي لم نحقق فيها الا فشلا ذريعا على المستويات كافة، استراتيجية تعزز صمود الجماهير، وتعلي من شان المقاومة الشعبية بأفق منظم وواعي، استراتيجية تعيد للقدس ولشعبنا الصامد فيها الاعتبار والمكانة والاهتمام، لأجل تعزيز صمودهم وقدرتهم على مواجهة سياسة الاحتلال الارهابية ".

هذا وقد القى الكلمة المركزية في فعالية محافظة خانيونس عضو اللجنة المركزية للحزب عدنان الفقعاوي، وفي محافظة شمال غزة المرشح عن قائمة اليسار الموحد محمد ابو صلاح، بينما القى الكلمة في محافظة رفح مرشح قائمة اليسار الموحد محمد النجيلي .