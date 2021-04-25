هاني عرفات يكتب لـوطن: أزمة المنظومة السياسية الفلسطينية

ليست صدفة أو خطأ ما أرتكب هنا أو هناك، أدى الى هذه النتيجة الكارثية. النظام السياسي الفلسطيني يسير وفق ما خطط له من الأساس.

من البديهي أن كل ما يظهر على السطح السياسي ، له جذر اقتصادي ، لا يمكن تحقيق الانعتاق السياسي دون تحقيق انعتاق اقتصادي ، ودرجة التبعية السياسية تتناسب طردياً مع التبعية الاقتصادية . خصوصاً حينما يتعلق الامر بحركة تحرر وطني تم توريطها قبل أن تستكمل مهامها، بكيان سياسي يتحمل مسؤوليات دولة، بينما يفتقر الى أبسط مقومات الدولة في السيادة على الأرض أو الحدود.

قبل توقيع اتفاق أوسلو، عانت م ت ف من بعض أشكال الهيمنة على قراراتها السياسية ، من قبل الانظمة العربية التي ارتبطت بها من حيث التمويل ، لذلك تحولت بالتدريج الى جزء تابع وليس أصيل لهذه المنظومة العربية ، وهذا ربما ما يفسر انحدار السقف السياسي لها رويداً رويداً ، حتى الوصول الى أوسلو.

قبل حرب الخليج الاولى وانهيار المعسكر الشرقي ، كانت منظمة التحرير تستفيد من تناقضات النظام الرسمي العربي ، ووجود المنظومة الاشتراكية لتخفف من وطأة السيطرة عليها بالمناورة بين الاطراف المختلفة ، كان العبئ المالي ضاغط لكن بالامكان احتماله ، ولم يكن عليها حمل أعباء منطقة جغرافية بسكانها ، الأمر الذي تغير كلية مع مطلع التسعينيات من القرن الماضي ، وكان لزاماً عليها أن تقدم التنازل تلو الآخر للحفاظ على جهازها المتضخم منذ ما قبل الغزو الإسرائيلي للبنان ، مع وجود مصدر واحد للتمويل فقط وهو دول الخليج العربي، التي أصبحت بدورها تطالب بدور أكبر في تحديد سياسات المنظمة ، لا سيما بعد حرب الخليج الأولى. وما آلت اليه الامور من تحجيم دور أنظمة الممانعة العربية ، وسيطرة ما كان يطلق عليه أنظمة الاعتدال العربي.

بعد توقيع اتفاق أوسلو، وموافقة منظمة التحرير على تولي مسؤوليات السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، دون سيادة حقيقية على الارض أو الحدود، وقعت منظمة التحرير في الفخ المنصوب لها، ورضيت بعلم أو دون علم ، أن تكون مجرد وكيل للاحتلال على السكان ، وربطت نفسها باتفاقيات اقتصادية لاحقة حملتها المسؤولية المالية والسياسية عن المناطق المشمولة بالاتفاقيات، ورضيت أن تتحمل الاعباء كلها عن الاحتلال مقابل علم واسم وبعض الشكليات البروتوكولية لدولة ليست بدولة، وأراحت الاحتلال من مسؤولياته كلها ، بينما بقي الاحتلال طليقاً في مصادرته للأراضي الفلسطينية وتهويده للقدس، وماضياً في تحقيق مشروعه الاستيطاني وتأبيد الاحتلال.

الحديث عن م ت ف ينسحب على كل المنظومة السياسية المنضوية تحت رايتها ، فقد أصبحت القوى والفصائل الفلسطينية تعتمد في عملها على مصادر التمويل من الصندوق القومي الفلسطيني ، والتي تأتي مداخيله مشروطة سواء من جانب الممولين من النظام الرسمي العربي، أو من جانب التمويل الدولي المشروط أصلاً بالموافقة على الخضوع للمعادلة السياسية نفسها، سواء من أوروبا أو الولايات المتحدة ، أو من خلال العائدات الضريبية والجمركية ، التي تتحكم بها الى درجة كبيرة حكومة الاحتلال ، وتستعملها بطبيعة الحال كأداة ضغط سياسي ، كلما استدعت الضرورة ذلك .

إلى جانب ذلك كله وبشكل مترافق، تعرضت المنظمات غير الحكومية الفلسطينية أيضاً ، الى نوع مختلف من الضغط السياسي ،لإبقائها ضمن نفس النسق العام، ولمنعها من القيام بأي دور تصحيحي. عدا أن هناك بعضاً منها وقع في فخ التدجين السياسي أصلاً ، وحول جزء غير قليل من الكادرات المهنية والعلمية إلى مجرد موظفين ، يبحثون عن استقرار وظيفي ، ومهمات اجتماعية تخفيفية، والابتعاد عن الدور الحقيقي المطلوب منهم في معركة التحرر الوطني لشعبهم.

على الجانب الآخر وقعت حركة حماس في نفس الفخ ، بعد موافقتها على الدخول في صراع السلطة تحت نفس السقف الذي وضعت منظمة التحرير الفلسطينية نفسها فيه، ومع محاولة الاخيرة تنويع تحالفاتها ومصادر دخلها ، إلا أن ذلك لم يستطع أن يحدث فارقاً جوهرياً في النتائج ، ووجدت نفسها جزءاً من الصراعات الاقليمية وخاضعة لمعادلات هذا الصراع الى حد كبير.

ما ينطبق على التمثيل السياسي العلوي للمجتمع الفلسطيني ، انسحب على باقي فئات الشعب بدرجات متفاوتة ، عدد كبير من الموظفين يعتمدون بشكل مطلق على مدخولهم من السلطات القائمة ، مما يجعلهم في نهاية المطاف معنيين بالحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار الذي يمنحه لهم النظام السياسي القائم ، الامر الذي يعيق بشكل كبير أي محاولة للتغيير ، بعد ربط رأس النظام السياسي بكافة أطرافه بنفس المعادلة الاقتصادية ، وربط شرائح واسعة من القاعدة الاجتماعية بنفس الماكينة.

كل ما تقدم لم يعد كافياً ، فقد أصبح مطلوباً من الفلسطينيين أكثر مما قدم حتى الآن ، أصبح مطلوباً منهم أن ينتحروا ذاتياً ، وأن يطلقوا رصاصة الرحمة على قضيتهم الوطنية ، من خلال الاستسلام الكامل لشروط الاحتلال، الامر الذي يتطلب قيادة جديدة تتناغم مع هذه الاهداف ، وهذا ما يجري العمل على تنفيذه الآن من خلال زرع أدوات فلسطينية تتبع بشكل مباشر للمحور المتحالف مع دولة الاحتلال في الخليج العربي ، والذي خصصت له موازنات مالية هائلة.

بقي أن نقول أن كل ذلك ما كان له أن يحصل لولا النزعة الفردية في القيادة ، التي لم تقدر أهمية الجماهير والاعتماد عليها في مقاومة المشاريع التصفوية ، الفردية ليست جديدة على الساحة الفلسطينية ، كما أن الحل لا يتأتى بالتخلص من فرد ، كما يحلو للبعض الادعاء ، فهذا كلام حق يراد به باطل. ومن يظن ذلك فهو يريد استبدال شخص بشخص وهذا لا يحل المشكلة . الحل يجب أن يعتمد على رؤية حقيقية وجدية للخروج من السيطرة الاقتصادية والتبعية المالية قدر الامكان، وهذا له باب آخر.