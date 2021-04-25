"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" تدعو للترشح في برنامج لوريال- يونسكو الدولي من أجل المرأة في العلم







وطن: دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، للتقدم في برنامج لوريال- يونسكو الدولي من أجل المرأة في العلم في نسخته للعام 2022، والذي سيفتح الباب للتقدم به من 5 أبريل وحتى 31 مايو من العام الجاري.

وأوضحت اللجنة الوطنية أن البرنامج يكرّم خمس باحثات متميزات في مجال علوم الحياة وعلوم البيئة، وكل من الفائزات سيتم منحها جائزة قيمتها 100,000 يورو نظير إسهاماتها في تقدم البحث العلمي، وسيتم ذلك خلال حفل يقام في مارس 2022، وأوضحت أنه منذ بداية البرنامج في عام 1998، كرم برنامج لوريال - يونسكو الدولي من أجل المرأة في العِلم 117 فائزة، حصل خمسة منهن على جائزة نوبل، وأن العالمات والعلماء من جميع أنحاء العالم مدعوون لتسمية المرشحات لجوائز عام 2022 وستقوم لجنة تحكيم دولية من العالمات والعلماء البارزين بالاختيار النهائي.

يجب تقديم الترشيحات بحلول يوم الاثنين، 31 مايو 2021 من خلال المنصة الإلكترونية: www.forwomeninscience.com



المنصة الإلكترونية هي الوسيلة الوحيدة لتقديم الطلبات ومراقبة عملية الاختيار. ولن يتم قبول أي طلبات ورقية. تجدون القواعد واللوائح التنظيمية للبرنامج في المرفقات، وسيتعين على الجهة القائمة بالترشيح تسجيل الدخول إلى المنصة وتحميل كل ما يلزم من المستندات من أجل تقديم طلب الترشيح.



وبعد تفعيل منصة التقديم الجديدة، سيُطلب من مُرَشِحي السنوات السابقة إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بهم عند تسجيل الدخول لأول مرة لأسباب تتعلق بأمن البيانات ووفقًا للائحة العامة لحماية البيانات. المرشحون الجدد سيكونون بحاجة إلى إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور.