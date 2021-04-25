الوزير غنيم: إعادة تشغيل بئر العيزرية 3 سيوفر مياه مستدامة لأكثر من 40 ألف مواطن شرقي القدس

وطن: قام رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم اليوم، بإعادة تشغيل بئر العيزرية 3، الواقع في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، وهو أحد المصادر الرئيسية المزودة لبلدات ابو ديس، والعيزرية، والسواحرة، وعرب الجهالين. حيث تم تشغيل البئر بعد اتمام جميع أعمال الصيانة، وإنزال المضخة، واجراء الفحوصات اللازمة لأنظمة التشغيل.

وبمناسبة تشغيل البئر، أعرب رئيس سلطة المياه عن تقديره لكل من ساهم في اتمام تشغيل البئر، مثمنا تفهم أهالي المنطقة لما تطلبه من أعمال فنية معقدة وصعبة، واستغرقت وقتا وجهدا لتوفير المواد اللازمة، وانهاء أعمال الصيانة والتركيب والتشغيل، وخصوصا أعمال رفع وانزال المضخة لأعماق كبيرة تزيد عن 500 متر.

وأضاف م.غنيم أنه ولأهمية دعم أهالينا في المنطقة وفور تعطل البئر تم توفير مصادر مؤقته لأهالي هذه التجمعات لحين اعادة تشغيل بئر العيزرية 3، واليوم ومع تشغيل البئر عاد كمصدر رئيسي مستدام وآمن للمياه في المنطقة، وتم تطويره وتشغيله من خلال أنظمة تشغيل متطورة تضمن تشغيل آمن وأقل عرضة للمشاكل أو الأعطال مستقبلاً. منوها أن سلطة المياه كانت تسابق الوقت وتبذل أقصى الجهود الممكنة لإنهاء أعمال الصيانة وتشغيل البئر مع بداية شهر رمضان، وبداية الصيف تقديرا لارتفاع الطلب على المياه جراؤهما.

وضمن خطتها لتطوير البنية التحتية وتحسين خدمات المياه وايجاد نظام مائي متكامل في مناطق شرقي القدس، قامت سلطة المياه بطرح عطاء والعمل على تنفيذ أعمال إنشاء وتأهيل خط ناقل للمياه وتوفير القطع والمعدات اللازمة لربط النظام المائي لآبار سلطة المياه في منطقة بيت لحم والخليل مع النظام المائي المزود لبلدية السواحرة بشكل رئيسي، ومناطق العيزرية وأبو ديس، بتكلفة تقديرية 400 ألف شيكل من الموازنة التطويرية لسلطة المياه.

هذا وسيستفيد من مشروع الخط الناقل بشكل مباشر كل من بلدتي العبيدية والسواحرة الشرقية، والمجالس القروية في دار صلاح، والخاص، والنعمان، وبشكل غير مباشر بلدية العيزرية وجمعية مياه أبو ديس. وسيعمل الخط عند انتهائه على ايجاد مصادر مياه اضافية تستخدم في حالات الطوارئ مثل تعطل بئر العيزرية 3، كما سيؤدي إلى الاستغناء عن تشغيل محطة دفع دار صلاح إلا في الحالات الطارئة، مما سينعكس على توفير النفقات التشغيلية ونفقات الصيانة.

كما قام المهندس غنيم بزيارة تفقدية للاطلاع على سير العمل في اعمال ترميم وتاهيل الخط الناقل الذي يربط بين النظام المائي لمحافظة بيت لحم ومناطق جنوب شرق القدس بتكلفة تقديرية تصل الى ٤٠٠ الف شيقل بهدف خلق نظام مائي متكامل يضمن تحسين واستدامة ضخ المياه حيث تم ايصال المياه الى قرية السواحرة بمعدل 50 م3/ الساعة ، كما سينعكس ايجابا على منطقتي العيزرية وابوديس.