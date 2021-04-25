عائلات الشيخ جراح توجه رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية تطالبها بالتحقيق العاجل في تهجيرهم القسري الوشيك

وطن: وجهت عائلات حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة رسالة إلى المحكمة الجنائية الدولية دعت فيها إلى التحقيق العاجل في تهجيرهم القسري الوشيك.

وذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في بيان لها الأحد، أنه بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2021، أرسل ممثلون وممثلات عن 28 عائلة فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس ويمثلون أكثر من 5٠٠ فلسطيني وفلسطينية، إضافة إلى 191 منظمة داعمة رسالة إلى مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، يطالبون فيها بالإدراج العاجل للتهجير القسري الوشيك للفلسطينيين من حي الشيخ جراح في إطار التحقيق الجاري في الحالة في فلسطين.

ودعت العائلات على وجه التحديد مكتب المدعية العامة إلى تضمين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ذات الصلة بتهجيرهم القسري كجزء من التحقيق، بما في ذلك النقل القسري، والاستيلاء على الممتلكات، والاضطهاد، والفصل العنصري، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية التي تسبب معاناة شديدة أو أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

وتضمنت الرسالة إلى المدعية العامة توضيح بشأن مصير 87 فلسطينيا وفلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، معرضون لخطر الإخلاء القسري الوشيك، بما في ذلك أربع عائلات بحلول 2 أيار/ مايو 2021 وثلاث عائلات أخرى بحلول 1 آب /أغسطس، وذلك بعد صدور قرارات قضائية من محاكم الاحتلال لصالح منظمة استيطانية.