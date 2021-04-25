مشروع تأهيل وتعبيد شارع بيت عينون معلق منذ سنوات والمواطنون يناشدون عبر وطن

وطن- الخليل- مجدي القيمري: على الجهة الشرقية من مدينة الخليل تقع منطقة بيت عينون والتي تعتبر مدخل مدينة الخليل الشرقي الواصل بين المدينة وبلدتي سعير وبني نعيم، ومنذ ما يقارب الثلاث سنوات يعاني سكان المنطقة من سوء في الخدمات والبنية التحتية، حيث يشتكي المواطنون من سوء في شبكة الصرف الصحي وعدم وجود أرصفة لسير المشاة عليها.

وعودات كثيرة تلقاها أهالي منطقة بيت عينون من قبل بلدية الخليل لاستكمال مشروع توسعة وتعبيد الشارع الحيوي المزدحم بالحركة المرورية، وإصلاح البنية التحتية.

المواطن الخمسيني جويد الجعبري أحد سكان منطقة بيت عينون، يشتكي لوطن من معاناة الأهالي من الحفر ومياه الصرف الصحي الموجودة في الشارع، وناشد الجعبري لإنهاء مشروع التوسعة وتعبيد الشارع، وعبر عن استعداد الأهالي للتدخل في حل الخلافات بين البلدية وبعض السكان الذين يعيقون مشروع التوسعة.

فيما عبر المواطن محمد الجعبري عن معاناة البيوت والمحال التجارية من كثرة الغبار الناتجة عن أعمال الحفريات التي لا يتم استكمالها، وذكر الجعبري أنهم تلقوا وعودات قُبيل إنتخابات المجلس البلدي الحالي بإنهاء تمديدات شبكة الصرف الصحي فور الإنتهاء من الإنتخابات وحتى هذه اللحظة ينتظر الأهالي إيفاء البلدية بوعوداتها.

أما المواطن فرحان الجعبري فيقول إنه لا وجود لأرصفة يمر عبرها طلبة المدارس والمواطنون ولا جدران تحميهم من السقوط في المنحدرات على جانب الطريق، وناشد بتدخل الأجهزة الأمنية في حال اعترض أحد السكان على أعمال توسعة وتعبيد الشارع.

من جهته يقول رئيس قسم الطرق في بلدية الخليل المهندس طارق شقير أن البلدية واجهت عدة معيقات خلال عملها في مشروع توسعة وتعبيد شارع بيت عينون، كان أولها إيقاف سلطة الاحتلال عمل طواقم البلدية عدة مرات ومنعهم من عمليات التوسعة، بالإضافة لعدم تعاون بعض المواطنين، وبحث البلدية عن ممول للمشروع.

وأضاف المهندس شقير أنه تم أخيراً الحصول على تمويل للمرحة الأولى من المشروع من الصندوق الإنمائي العربي الكويتي بطول كيلو متر تبدأ من مفترق "الكوشوك"، وأنه تم الإنتهاء من كافة المعيقات الإدارية والفنية وتم ترسية العطاء، وسيتم البدء بأعمال الصيانة والتعبيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، لكن لا تزال البلدية تواجه عقبة إيجاد قطعة أرض تصلح لمحطة الضخ الخاصة بشبكة الصرف الصحي.



