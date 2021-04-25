جيش الاحتلال: حماس تعمل على تحسين دقة صواريخها

وطن: قال ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن حركة حماس تعمل على تحسين دقة صواريخها، وأن ذلك تبين خلال جولة التصعيد في اليومين الماضيين، رغم تقديرات قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال أن حماس ما زالت بعيدة عن إدخال أو صنع أسلحة كاسرة للتوازن إلى قطاع غزة.

وحسب معطيات جيش الاحتلال، فإن 9 مقذوفات من بين 40 مقذوفا أطلِق من القطاع، أمس وأول من أمس، كان يفترض أن تنفجر في مناطق مأهولة بالسكان في منطقة "غلاف غزة". واعترضت "القبة الحديدية" 7 من هذه المقذوفات وانفجر اثنان قرب مبان وألحقت أضرارا.

ويعني ذلك أن 22% من المقذوفات التي أطلقتها حماس هي مقذوفات دقيقة. وحسب جيش الاحتلال ، فإن حماس تطلق 1000 مقذوف في اليوم، خلال جولات قتالية، أي أن 200 مقذوف دقيق سيطلق يوميا، وإذا كانت نسبة نجاح "القبة الحديدة" اعتراض 85% - 90% من المقذوفات، فهذا يعني أن عشرات المقذوفات ستسقط في مناطق مأهولة في حال تصعيد عسكري، وذلك في حال كان القتال في مقابل غزة ولا يكون حزب الله مشاركا في التصعيد.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أنه في جولات القتال في العامين الأخيرين، سعت حماس إلى تجاوز "القبة الحديدية" بواسطة مقذوفات ذات مدى أطول، لكن في هذه الأثناء جرى تحسين قدرات "القبة الحديدية" مقابل مقذوفات كهذه.

وبحسب الجيش ، فإن منظومة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة والكوماندو البحري وجمع المعلومات الاستخبارتية وأنفاق حماس "تعرضت لاستهداف كبير من جانب الجيش في العامين الأخيرين، لكن حماس لا تتراجع" عن مواصلة التسلح.

ويرجح جيش الاحتلال أن حماس تحاول أن تدخل إلى القطاع وسائل لتحسين دقة المقذوفات، "وعلى ما يبدو أنها لم تنجح حتى الآن".

عرب 48