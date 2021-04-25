غزة: قرار بإعفاء جميع الإذاعات المحلية من رسوم الترخيص للعام 2020

وطن: أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الاعلام "المكتب الاعلامي الحكومي"، بغزة، تصريحاً بشأن حزمة تسهيلات بالقطاع.

وقررت الوزارة إعفاء جميع الإذاعات المحلية من رسوم الترخيص للعام 2020، وتخفيض بنسبة %50 لأجهزة البث الفضائي (SNG).

وأضافت الوزارة في تصريح لها، بأن هذه القرارات تأتي انسجاماً مع حزمة التسهيلات الصادرة عن لجنة متابعة العمل الحكومي، التي جاءت لتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة في ظل انتشار جائحة (كورونا)، وتقديراً للدور الذي تقوم به الاذاعات المحلية وشركات البث الفضائي من جهد كبير لنشر الوعي ورفع مستوى الاهتمام والمتابعة لدى الجمهور الفلسطيني، للتخفيف من حدة الاصابات، وزيادة مستوى الالتزام بالإجراءات والاحتياطات الوقائية التي تُصدرها الجهات المختصة.