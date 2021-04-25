الأسير أحمد كعابنة من مخيم عقبة جبر يدخل عامه الـ25 في سجون الاحتلال

وطن: دخل الأسير أحمد محمود كعابنة (51 عامًا) من مخيم عقبة جبر في أريحا، عامه الـ25 في سجون الاحتلال وهو معتقل منذ عام1997، ومحكوم بالسّجن مؤبدين وست سنوات.

وفق نادي الاسير، اُعتقل كعابنة وكانت ابنته (نسرين) تبلغ من العمر سنتين ونصف، وابنته زهره كانت في رحم أمها، خلال سنوات اعتقاله، رُزق بطفلة عن طريق النطف المهربة، أسماها رفيف واليوم تبلغ من العمر 7 سنوات، واليوم هو جد لحفيدين.

فقدَ كعابنة خلال سنوات اعتقاله والده وحُرم من وداعه، ويعاني منذ عدة سنوات من مشاكل صحية، ويقبع اليوم في سجن "ريمون".