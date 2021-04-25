حماس تدعو المقاومة في غزة لإبقاء يدها على الزناد وتهيئة صواريخها لاستهداف معاقل الاحتلال ومنشآته العسكرية والحيوية 

وطن: دعت حركة حماس المقاومة في غزة بأن تُبقي أصبعها على الزناد، وأن تهيئ صواريخها لتكون على أهبة الاستعداد في استهداف معاقل الاحتلال ومنشآته العسكرية والحيوية.

ودعت حماس إلى المزيد من التلاحم والوحدة بين كل الفصائل والفعاليات الشبابية والنسوية العاملة في الميدان، والمسارعة إلى تشكيل قيادة ميدانية موحدة.

وطالبت الحركة في بيان لها بالاحتشاد في البلدة القديمة وعلى أبوابها، والحرص على أداء الصلوات كافة في المسجد الأقصى وساحاته، وخاصة صلوات الفجر والعشاء والتراويح.

كما دعت أهل مدن الضفة الغربية والداخل الفلسطيني إلى شد الرحال إلى المسجد المبارك، وأداء الصلوات أمام الحواجز العسكرية التي تحول دون وصولهم إلى المدينة.

وشددت في دعوتها للإسراع في تشكيل لجان الحراسة الليلية في الأماكن الفلسطينية كافة، داعيةً إلى الحذر الشديد من غدر قطعان المستوطنين عبر تسلّلهم نحو القرى والمخيمات الفلسطينية النائية.

وطالبت أيضًا بمواصلة حالة الإرباك الليلي فيمستوطنات الاحتلال والمناطق القريبة من المستوطنات والشوارع المؤدية إليها.