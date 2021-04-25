الداخلية العراقية : وفاة 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين بحريق مستشفى "ابن الخطيب"

وطن: أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد وفاة 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب.

وأشارت الوزارة ، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، إلى أكثر من 7000 حريق إلى الآن في الثلث الأول من العام الحالي.

واندلع الحريق الليلة الماضية في قسم الإنعاش الرئوي للمصابين بفيروس كورونا جراء انفجار قناني غاز الأكسجين.

وأعلنت الحكومة العراقية الحداد الرسمي وإجراء تحقيق في الحادثة.