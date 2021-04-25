استشهد في 2018... رفح تشيع جثمان الشهيد الطفل أبو جزر

وطن: - شيعت جماهير في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الطفل يوسف أبو جزر، الذي سلم الاحتلال جثمانه يوم الخميس الماضي بعد احتجازه 3 سنوات.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى أبو يوسف النجار باتجاه منزل عائلته، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أداء صلاة الجنازة عليه ودفنه في مقبرة غرب رفح.

وكانت قوات الاحتلال قتلت الطفل أبو جزر (16 عامًا) عند السياج الأمني شرق رفح، في التاسع والعشرين من نيسان 2018.

وسلمت قوات الاحتلال جثمان الطفل بعد التماس قدمته عائلته من خلال مركز الميزان لحقوق الإنسان أمام المحكمة العليا للاحتلال.

واستنكر المركز بشدة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، لاسيما سياسة احتجاز جثامين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تنتهك الحقوق الأساسية للمتوفي وعائلته، وتعد عملاً لا إنساني وغير أخلاقي.

وأشار المركز في بيان له، إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تحتجز منذ تاريخ 30/3/2018 وحتى الآن جثامين (22) مواطنًا، من بينهم (5 أطفال)، نجح المركز في استرداد جثامين (3) أطفال منهم.