وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 16 وفاة و714 اصابة جديدة بفايروس كورونا في غزة والضفة باستثناء القدس

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 41، نابلس 153، سلفيت 17، طوباس 14، جنين 57، قلقيلية 8، بيت لحم 26، ضواحي القدس 4، الخليل 30، رام الله والبيرة 55، أريحا والأغوار 3"، قطاع غزة 305.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 115، نابلس 74، سلفيت 16، طوباس 33، جنين 70، قلقيلية 66، بيت لحم 14، ضواحي القدس 80، الخليل 77، رام الله والبيرة 60، أريحا والأغوار 12"، قطاع غزة 1335.

وتم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية: "طولكرم 1، نابلس 3، جنين 2، الخليل 1"، وتم تسجيل 9 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 151 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 44 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 415 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 170.109، بينهم 34.880 تلقوا الجرعتين من اللقاح.